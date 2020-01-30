تعليم بورسعيد يكرم بسملة ومحمد الفائزين فى مسابقة الطالب المثالي

كرم الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الطالبة بسملة محمود عبد الله جبريل بمدرسة القناة الإعدادية للبنات لحصولها على المركز الأول بمسابقة الطالب المثالى على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية والطالب محمد السيد محمد جلال بمجمع محمد السيد التعليمى لحصوله على المركز الثانى فى نفس المسابقة وذلك بمكتبه بديوان المديرية.





وصرح وكيل الوزارة أن المنافسة على لقب الطالب المثالى للمرحلة الاعدادية كانت قوية، مؤكدًا أن الطالب المثالى يمثل القدوة الحسنة لجميع طلاب مرحلته التعليمية، مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد يسعى بشكل دائم ومستمر على تخريج أجيال جديدة ونماذج مشرفة قادرة على المساهمة فى بناء الوطن وإعلاء قيم الانتماء والولاء له.





وعلى نفس الصعيد وجه باهى بضرورة تحفيز الطلاب وتشجيعهم لصقل مواهبهم والارتقاء بمهاراتهم الشخصية والحياتية وذلك لما له دور كبير فى خلق جيل جديد من المواهب الواعدة والمبدعة التى تساهم فى الارتقاء بمستوى التعليم فى كافة المجالات.



