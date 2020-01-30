AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم بورسعيد يكرم بسملة ومحمد الفائزين فى مسابقة الطالب المثالي

الخميس 30/يناير/2020 - 04:34 م
مسابقة الطالب المثالي
مسابقة الطالب المثالي
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
كرم الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الطالبة بسملة محمود عبد الله جبريل بمدرسة القناة الإعدادية للبنات لحصولها على المركز الأول بمسابقة الطالب المثالى على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية والطالب محمد السيد محمد جلال بمجمع محمد السيد التعليمى لحصوله على المركز الثانى فى نفس المسابقة وذلك بمكتبه بديوان المديرية.

وصرح وكيل الوزارة أن المنافسة على لقب الطالب المثالى للمرحلة الاعدادية كانت قوية، مؤكدًا أن الطالب المثالى يمثل القدوة الحسنة لجميع طلاب مرحلته التعليمية، مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد يسعى بشكل دائم ومستمر على تخريج أجيال جديدة ونماذج مشرفة قادرة على المساهمة فى بناء الوطن وإعلاء قيم الانتماء والولاء له.

وعلى نفس الصعيد وجه باهى بضرورة تحفيز الطلاب وتشجيعهم لصقل مواهبهم والارتقاء بمهاراتهم الشخصية والحياتية وذلك لما له دور كبير فى خلق جيل جديد من المواهب الواعدة والمبدعة التى تساهم فى الارتقاء بمستوى التعليم فى كافة المجالات.

وقد قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير وشهادات استثمارية للطالبين الفائزين بحضور وفاء طرابية موجه عام التربية الاجتماعية و ناهد شليل مدير اتحاد الطلاب وأولياء أمور الطالبين متمنيا لهما المزيد من التقدم والرقى.
تعليم بورسعيد يكرم بسملة ومحمد الفائزين فى مسابقة الطالب المثالي
تعليم بورسعيد يكرم بسملة ومحمد الفائزين فى مسابقة الطالب المثالي
تعليم بورسعيد يكرم بسملة ومحمد الفائزين فى مسابقة الطالب المثالي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهمة جديدة لمدير المدرسة.. تعليم بورسعيد تناقش استعدادات امتحانات الفصل الأول

وكيل تعليم بورسعيد ينجو من الموت عقب انقلاب سيارته

وكيل تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية للجان الإعدادية

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الإعدادية.. صور

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد أعمال لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد بنات مدرسة التحرير أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

كأس الرابطة.. تأجيل مواجهتي مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وضعت مخدرًا له في الشاي.. ضبط سيدة وعشيقها وآخر لتورطهم في قتل زوجها بالسلام

متجوزة عرفى.. مضيفة جوية تدعى اختطافها لمساومة والدتها على دفع فدية مليون جنيه

4 مرشحين جدد لمنصب نقيب المحامين

فايلر يوافق على رحيل حسين السيد للصفاقسي التونسي

أهم الأخبار..المصرية للاتصالات تعلق على صفقة فودافون.. مصر للطيران تعلق رحلاتها للصين بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشر اليوسفي يحميك من السرطان.. إليك طريقة استخدامه

الفريق محمد زكى مهنئا وزير الداخلية بعيد الشرطة: رجال الشرطة أعلوا قيم العزة والكرامة والفداء

ريش وتل وشيفون.. شاهد | مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ملكية