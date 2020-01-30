الأعلام الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية سر ازدهار مصنع إيراني.. تفاصيل

يزدهر النشاط في أكبر مصنع للأعلام في إيران، حيث يجري إنتاج الأعلام الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية كي يحرقها المحتجون الإيرانيون.





وفي المصنع القائم في بلدة خمين جنوبي غربي العاصمة طهران، يطبع شبان وشابات الأعلام يدويا ثم يضعونها تحت الشمس حتى تجف، وينتج المصنع حوالي ألفي علم أمريكي وإسرائيلي في الشهر خلال فترات الذروة، وأكثر من 1.5 مليون قدم مربعة من الأعلام كل عام، بحسب "رويترز".





وبلغت التوترات الأمريكية الإيرانية أعلى مستوى منذ عقود بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنتها طائرة أمريكية مسيرة في بغداد يوم 3 يناير الجاري، مما دفع إيران للرد بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق بعد أيام.





وعادة ما يحرق المتظاهرون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في المظاهرات والاحتجاجات التي ترعاها الدولة في إيران.





وقال قاسم قانجاني الذي يملك مصنع "ديبا برجم" لصناعة الأعلام "لا توجد مشكلة بيننا وبين الشعبين الأمريكي والبريطاني. لدينا مشكلة مع حكامهما. لدينا مشكلة مع رؤسائهما، مع السياسة الخاطئة التي يتبعونها".





وأضاف "شعبا أمريكا وإسرائيل يعلمان أنه ليست لدينا مشكلة معهما. إذا أحرق الناس أعلام هذه البلدان في مسيرات مختلفة، فإن ذلك للتعبير عن احتجاجهم فقط".





وقالت امرأة تعمل مديرة للجودة في المصنع "مقارنة بتصرفات الولايات المتحدة الجبانة، مثل اغتيال الجنرال سليماني، فإن (حرق العلم الأمريكي) لا يمثل شيئا. إنه أقل ما يمكن عمله".





غير أن العديد من الإيرانيين تظاهروا في الشوارع في نوفمبر الماضي احتجاجا على قادة الجمهورية، وهتفوا "عدونا ليس الولايات المتحدة.. عدونا هنا".





وخلال الاحتجاجات التي خرجت بعدما أقرت إيران بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ، رفض متظاهرون شبان في طهران أن يدوسوا بأقدامهم علما أمريكيا مرسوما على أرض الشارع.