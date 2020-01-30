الونش ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة أول أغسطس

انتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الإحماء مع اللاعبين بعد غيابه أمس.





وكان الجهاز الفني فضل منح اللاعب راحة أمس يسبب كدمه في الكاحل.





ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي لاعبي الفريق بضرورة تقديم عرض جيد أمام فريق أول أغسطس الأنجولي.





كما أكد كارتيرون خلال جلسته السريعة مع لاعبى الزمالك على ملعب ١١ نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية والذي تقام عليه المباراة أنه يجب أن يظهروا بشكل طيب رغم التأهل لدور الثمانية الأفريقى.



