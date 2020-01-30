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رياضة

الونش ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة أول أغسطس

الخميس 30/يناير/2020 - 03:55 م
محمود الونش
محمود الونش
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
انتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الإحماء مع اللاعبين بعد غيابه أمس.

وكان الجهاز الفني فضل منح اللاعب راحة أمس يسبب كدمه في الكاحل.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي لاعبي الفريق بضرورة تقديم عرض جيد أمام فريق أول أغسطس الأنجولي.

كما أكد كارتيرون خلال جلسته السريعة مع لاعبى الزمالك على ملعب ١١ نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية والذي تقام عليه المباراة أنه يجب أن يظهروا بشكل طيب رغم التأهل لدور الثمانية الأفريقى.

ويدخل الزمالك اللقاء وفى رصيده 8 نقاط فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى خلف مازيمبى المتصدر بـ 11 نقطة ، فى حين يمتلك كلا من أول أغسطس وزيسكو الزامبى ثلاث نقاط .
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