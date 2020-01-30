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أخبار العالم

أرقام مفزعة.. لندن تتحول إلى وكر للعبودية وتهريب البشر

الخميس 30/يناير/2020 - 03:54 م
احتجاجات ضد العبودية
احتجاجات ضد العبودية الحديثة في بريطانيا
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن عدد الأشخاص الذين أدرجوا تحت تصنيف ضحايا العبودية الحديثة وتهريب البشر في بريطانيا ارتفع بمقدار أكثر من 10 أضعاف خلال 5 سنوات، موضحة أن أكثر من 30% من حالات ضحايا العبودية الحديثة اكتُشفت في العاصمة لندن.

وأضافت الصحيفة أن شرطة المتروبوليتان المسئولة عن أمن العاصمة سجلت 2346 ضحية للعبودية الحديثة في لندن عام 2018، مقارنة بـ 187 حالة عام 2013.



ومن بين 5143 ضحية للعبودية في بريطانيا طلبت المساعدة من وزارة الداخلية عام 2017، كانت هناك حوالي 1500 حالة في لندن وحدها وهو رقم أكبر بثلاثة أضعاف من أي عدد ضحايا للعبودية في أي مكان آخر بالمملكة المتحدة.

وفي أكتوبر الماضي، سجلت السلطات البريطانية ارتفاعًا بنسبة 807% في عدد ضحايا العبودية الحديثة وتهريب البشر من الأطفال في لندن.

وطالبت شرطة لندن بتعديل الطريقة التي يتعامل بها جهاز الشرطة ومكتب عمدة العاصمة مع هذه القضية، ورفعت خطابًا إلى عمدة لندن صادق خان تطلب فيه زيادة عدد المحققين بشرطة المتروبوليتان، المكلفين بالتحقيق في جرائم العبودية الحديثة وتهريب البشر.

وعادت قضية العبودية الحديثة وتهريب البشر تطفو على سطح قضايا المجتمع البريطاني، بعد اكتشاف جثث 39 فيتناميًا تم تهريبهم إلى بريطانيا داخل حاوية تبريد في أكتوبر الماضي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي سنت تشريعًا لمكافحة العبودية الحديثة عام 2015، لكن نقص التمويل المتاح حال دون وضعه موضع التنفيذ.

وبالتوازي مع زيادة أعداد ضحايا العبودية الحديثة وتهريب البشر المكتشفين في لندن وبريطانيا كلها بشكل عام، تكشف إحصائيات أن عدد الأحكام القضائية في قضايا العبودية الحديثة قد تناقصت بشكل مطرد من 69 حكمًا عام 2016 إلى 59 حكمًا عام 2017 إلى 42 حكمًا عام 2018.
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