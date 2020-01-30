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اقتصاد

شاهد .. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

الخميس 30/يناير/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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احمد قطب
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس - آخر جلسات الأسبوع - بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب على الأسهم المقيدة.

في البداية قال تامر حسين منفذ عمليات بالبورصة المصرية ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 1.13% مسجلا مستوى 13,918.84 نقطة.

وأضاف حسين صعد مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 1.59% مسجلا مستوى 1,935.88 نقطة.

وتابع تامر حسين  ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.76% مسجلا مستوى 538.04 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع انتشارا بنسبة 0.76% مسجلا مستوى 1,395.11 نقطة ،وبلغت قيمة التداول على أسهم داخل المقصورة نحو 735,2 مليون جنيه من خلال كمية تداول 220.4 مليون سهم بتنفيذ 26223 نقطة، بعد التداول على أسهم 176 شركة.

وأشار حسين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بـ 15.4 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه على التوالي.. فيما تجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بـ 24.1 مليون جنيه، واستحوذت المؤسسات على 79.07% من معاملات البورصة المصرية اليوم مقابل 20.92% نسبة استحواذ الأفراد.
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