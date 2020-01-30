تفاصيل ليلة قضاها المغني Offset في مركز شرطة أمريكي

أطلقت الشرطة الأمريكية سراح المغني الشهير Offset بعد استمرار التحقيق معه ليلة كاملة اثر احتجازه في احد المراكز الشرطية بعد تلقي الاجهزة الامنية بلاغا من مجهول يشير الى ان هناك شخصا يحمل سلاح في أحد مراكز التسوق في مدينة لوس انجلوس الامريكية.





وقال موقع Tmz الامريكي ان تواجد Offset في مركز الشرطة الامريكية اول امس من اجل الحصول على مزيد من التفاصيل والاستجواب فقط وليس قرار رسميا بالقبض عليه.





واشار موقع TMZ الى ان offset كان يتشاجر مع رجال الشرطة وسألهم لماذا يتم تكبيل يده واحتجازه، مشيرا الى انه لم يتضح اذا كان الشخص الذي يحمل سلاح هو المغني الشهير او شخص اخر.





وكشفت مصادر خاصة ان الشخص الذي كان يحمل السلاح كان قد غادر مركز التسوق ورغم ذلك احتجز رجال الشرطة offset والاشخاص الذين كانوا برفقته.