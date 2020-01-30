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خبير بالشئون الأفريقية: القبض على خلايا إرهابية بالصومال.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 04:43 م
الخبير في الشئون
الخبير في الشئون الأفريقية : القضاء علي خلايا إرهابية بتعاون
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توك شو
قال اللواء محمد عبدالواحد الخبير في الشئون الأفريقية والأمن القومي، إن القوات الحكومية الصومالية اتحدت مع القوات الأمريكية الأفريكوم المتواجدة في الصومال لمحاربة الإرهاب، لافتا إلى أن القوات الصومالية والأمريكية تواصل الهجوم علي القوات  التابعة لتنظيم شباب المجاهدين.

وأضاف اللواء محمد عبدالواحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اكسترا نيوز"، أنه تم تفكيك خلية تابعة لحركة شباب العاصمة من قبل وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في الصومال، مشيرا إلى أنه تم مصادرة كمية كبيرة من المتفجرات والأجهزة الإلكترونية والقذائف من قبل القوات الصومالية.

أكد الخبير في الشئون الأفريقية والأمن القومي، أن سبب القضاء علي بعض من الخلايا الإرهابية ينسب لجهود الحكومة الصومالية بالتعاون مع اجهزة الأمن والقوات الأمريكية وقوات حفظ السلامة، متابعا أن أول أمس قامت القوات الأمريكية بالقبض علي عناصر من شباب المجاهدين في مناطق وسط الصومال تحديدا في إقليم جوبا الجنوبي.

أشار اللواء عبدالواحد، إلى أنه تم الإعلان من قبل القوات الصومالية عن مقتل 12 شخصا تابعين لمقاتلي الحركة، مؤكدا أنه تم تحرير خمس قري في الأيام السابقة.

تابع اللواء محمد عبدالواحد، أن الدولة الصومالية تشهد منذ عام 2015 العديد من العمليات الإرهابية، مشيرا إلي أن بسبب العمليات الإرهابية التي تمت في الفترة الأخيرة أسفرت عن مقتل الكثير من المدنيين والتي تم معظمها بسيارات مفخخة وآخر هذه الاضطرابات الدموية التي حدثت في أكتوبر 2017 في مقديشيو والذي أسفر عن مقتل حوالي 512 شخصا. 
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