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توك شو

اليوم حلقة خاصة مع الإعلامى حمدى رزق والدولة المدنية الحديثة.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 04:29 م
الدكتور صلاح فضل
الدكتور صلاح فضل
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ريهام فيكتور

يواصل الكاتب الصحفى حمدى رزق مذيع برنامج نظرة رحلة نحو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة مع الدكتور صلاح فضل أستاذ النقد الأدبي وعضو مجمع اللغة العربية فى حلقة خاصة لوضع النقاط فوق الحروف و ليشهد على مدنية الدولة المصرية.


ويكشف الدكتور صلاح فضل اثناء حواره ببرنامج نظرة المذاع على فضائية صدى البلد اسرار وحوارات وتاريخ حوادث ووثائق الدولة المدنية في المشيخة الأزهرية .


كما يوضح الدكتور صلاح فضل أستاذ النقد الأدبى، عضو مجمع اللغة العربية موقف الإمام الأكبر فى مواجهة تغول الإخوان والسلفية ، بالإضافة الى طرح فكرة الحكم الديني عن التوجيه السياسي للدولة .


ويناقش الاعلامى حمدى رزق الدكتور صلاح فضل عن امانة النخبة وهل تخلت عن رسالتها ام لا ، كل ذلك وأكثر في حلقة اليوم فقط وحصريًا على صدى البلد يذاع فى تمام الساعة التاسعة مساءً .

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