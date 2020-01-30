وزير الرياضة عن شباب المنتخب: المصريون ينتظرون منهم فوزا كبيرا في الأولمبياد

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التقدير والتحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين يحمون حدود مصر على الجبهة، فضلا عن توجيه الدعاء للشهداء، مؤكدا أن رسالتهم تصل إلينا.





وأوضح خلال إلقاء كلمته في لقائه بقاعة "شباب إفريقيا" ضمن فعاليات معرض الكتاب، أن شباب المنتخب المصري في كل الرياضات، يرفعون من شأن مصر من خلال فوزهم، مشيرا إلى أن المصريين ينتظرون منهم تحقيق فوز كبير في بطولة الألعاب الأوليمبية.





وأضاف صبحي، أن الشباب يشكلون رؤية عامة للدولة المصرية، معربا عن سعادته بحالة الحراك الموجودة داخل المعرض سواء لشراء الكتب أو حضور الندوات والفعاليات، التي تؤكد تغيير مصر للأحسن، والتقدم والرخاء الذي تحققه وستحققه أيضا.





وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.





وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.





وتوفر هيئة الكتاب بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.