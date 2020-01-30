AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

وزير الرياضة عن شباب المنتخب: المصريون ينتظرون منهم فوزا كبيرا في الأولمبياد

الخميس 30/يناير/2020 - 04:32 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التقدير والتحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين يحمون حدود مصر على الجبهة، فضلا عن توجيه الدعاء للشهداء، مؤكدا أن رسالتهم تصل إلينا. 


وأوضح خلال إلقاء كلمته في لقائه بقاعة "شباب إفريقيا" ضمن فعاليات معرض الكتاب، أن شباب المنتخب المصري في كل الرياضات، يرفعون من شأن مصر من خلال فوزهم، مشيرا إلى أن المصريين ينتظرون منهم تحقيق فوز كبير في بطولة الألعاب الأوليمبية.


وأضاف صبحي، أن الشباب يشكلون رؤية عامة للدولة المصرية، معربا عن سعادته بحالة الحراك الموجودة داخل المعرض سواء لشراء الكتب أو حضور الندوات والفعاليات، التي تؤكد تغيير مصر للأحسن، والتقدم والرخاء الذي تحققه وستحققه أيضا.


وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة. 


وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.


وتوفر هيئة الكتاب بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيلفي.. أبرز ظواهر معرض الكتاب الـ51

إقبال كبير من جمهور معرض الكتاب فى أول أيامه.. صور

رغم تقلبات الطقس.. تظاهرة ثقافية كبرى من الجموع الغفيرة بمعرض الكتاب

جذبت الكبار والأطفال.. الموسيقى العسكرى بطل اليوم الثالث لمعرض الكتاب.. صور

جمهور معرض الكتاب يتفاعلون مع الأغاني الإفريقية

إقبال كبير من جمهور معرض الكتاب.. والأعداد تتجاوز نصف مليون

ترشيحاتنا

السجن 3 سنوات لطالب هدد فتاة ونشر صورها علي الفيس بالشرقية

جروس ينفعل على تامر عاشور بسبب الأهلي .. تعرف علي التفاصيل

عاجل.. راكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بأحد المطارات في موسكو

بعد تصريحات توأم أحمد عز.. شاهد آخر ظهور للفنانة زينة

على طريقة المحترفين .. تعرفي على سر خلطة الكبدة المشوية للشيف الشربيني

اخبار الحوادث.. فتاة تقتل زوجها بعد شهرين جواز.. مضيفة تدعى اختطافها من أجل فدية مليون جنيه ..عقاب مرتكب مجزرة كفر الدوار.. وأسطول سيارات ومدرعات جديد لـ الشرطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشر اليوسفي يحميك من السرطان.. إليك طريقة استخدامه

الفريق محمد زكى مهنئا وزير الداخلية بعيد الشرطة: رجال الشرطة أعلوا قيم العزة والكرامة والفداء

ريش وتل وشيفون.. شاهد | مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ملكية