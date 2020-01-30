جيبك تشارك فى الملتقى الدولى للأسمدة الـ 26 بالقاهرة

يترأس الدكتور عبد الرحمن جواهرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جيبك للصناعات الكيمائية البحرينية، وفد الشركة بالملتقى الدولى الخامس والعشرين للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض المصاحب بالقاهرة المنعقد فى الفترة من 11 – 13 فبراير المقبل 2020.





وستقدم "جيبك" أوراق عمل بحثية وحلول فنية لصناعة الأسمدة من خلال خبرة الشركة والتي سوف يتم تقديمها وعرضها على الشركات العربية والدولية المشاركة خلال الجلسات على هامش الملتقى.





وتحرص "جيبك للصناعات الكيمائية" من خلال مشاركتها في اللقاءات الدولية والأحداث المهمة على الإفادة والاستفادة من آخر المستجدات في تكنولوجيا صناعة الأسمدة وأحدث المهارات والممارسات التي تخدم الشركة وأيضًا شركات الأسمدة الشقيقة، كما ستعقد الشركة عددًا من الاجتماعات مع الشركات الأعضاء المشاركة على هامش الملتقى لبحث كل ماهو جديد فى صناعة الأسمدة وبحث استراتيجية صناعة الأسمدة 2030 على المستويات العربية والإفريقية والعالمية، وذلك بالإضافة إلى دور صناعة الأسمدة فى خدمة الزراعة والبيئة.





وقال الدكتور عبد الرحمن جواهرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ" جيبك"، والرئيس الأسبق للاتحاد العالمى والعربى للأسمدة، إن شركته حصلت مطلع العام الماضى على جوائز دولية فى مجال "الصحة والسلامة المهنية والأمن".





ويهدف المؤتمر الذي سيشارك فيه أكثر من 500 شخصية من الخبراء وكبار المسئولين في شركات صناعات الأسمدة العالمية هو تبادل الخبرات والتجارب، والتى استعرضت آخر المستجدات التكنولوجية في مجال صناعة الأسمدة وتشارك فيه شركات الأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية النصر للأسمدة وكيما والدلتا للأسمدة.





وأضاف: قام الاتحاد العالمى للأسمدة بمنح شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك" الميداليّة الذهبية للتميّز في الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة، وذلك تقديرًا لسجلّها المتفرّد في مجال السلامة، وجهودها في تأصيل ثقافة السلامة في العمل ومراعاتها لأعلى المعايير المطبقّة في الصحة المهنية والبيئة بجميع مراحل التصنيع والإنتاج.





وقال الدكتور عبد الرحمن جواهرى ان شركته استطاعت جذب انتباه أهم الكيانات العالميّة المتخصصة في هذه الصناعة وهو الاتحاد العالمي للأسمدّة.