أغمي عليها.. كواليس 3 مشاهد صعبة لـ ياسمين رئيس في لص بغداد

تحدي مختلف خاضته الفنانة ياسمين رئيس في فيلم لص بغداد، الذي قدمت فيه الشخصية الكوميدية سلمى سليمان مهووسة التاريخ، لتشارك في أول فيلم كوميدي أكشن في مشوارها السينمائي، وفي إطار أحداث الفيلم قدمت ياسمين 3 مشاهد وصعبة وهم:

قامت ياسمين رئيس بالتدريب مع متخصصين فترة للاستعداد للقيام بهذا المشهد الذي صرحت انه يعتبر مشهدها المفضل بسبب صعوبته والمجهود الذي قامت به فتم عمل تدريبات غطس فردية ومع محمد إمام والمشهد عندما عرض على الجمهور كان مختلفا على ما تعودت عليه السينما المصرية ولم تغفل ياسمين رئيس عن التحكم في ملامح وجهها، والتعبير عن الخوف والرعب حيث قامت بفتح عينيها على آخرهما لفترة طويلة، حتى أغمى عليها تمامًا وقدمت المشهد بشكل محترف.