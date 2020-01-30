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فن

أغمي عليها.. كواليس 3 مشاهد صعبة لـ ياسمين رئيس في لص بغداد

الخميس 30/يناير/2020 - 04:16 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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محمد نحلة

تحدي مختلف خاضته الفنانة ياسمين رئيس في فيلم لص بغداد، الذي قدمت فيه الشخصية الكوميدية سلمى سليمان مهووسة التاريخ، لتشارك في أول فيلم كوميدي أكشن في مشوارها السينمائي، وفي إطار أحداث الفيلم قدمت ياسمين 3 مشاهد وصعبة وهم:

الغرق

الغرق
قامت ياسمين رئيس بالتدريب مع متخصصين فترة للاستعداد للقيام بهذا المشهد الذي صرحت انه يعتبر مشهدها المفضل بسبب صعوبته والمجهود الذي قامت به فتم عمل تدريبات غطس فردية ومع محمد إمام والمشهد عندما عرض على الجمهور كان مختلفا على ما تعودت عليه السينما المصرية ولم تغفل ياسمين رئيس عن التحكم في ملامح وجهها، والتعبير عن الخوف والرعب حيث قامت بفتح عينيها على آخرهما لفترة طويلة، حتى أغمى عليها تمامًا وقدمت المشهد بشكل محترف.

أكشن في المتحف

أكشن في المتحف

استوجبت مشاهد الأكشن في فيلم لص بغداد لياقة بدنية لا بأس بها للقيام بحركات القفز والضرب والجري، ذلك بعيدًا عن تكرار تصوير المشاهد من زوايا مختلفة لتجميع اللقطات، وتعتبر مشاهد الأكشن من ضمن الأصعب لياسمين خاصةً مع تجربتها الأولي في هذه النوعية من الأفلام ويعتبر مشهد هروب سلمى سليمان ويوسف من متحف بغداد من أهم المشاهد التي اظهرت ذلك.


انهيار المقبرة

انهيار المقبرة

مشهد النهاية في الفيلم منذ دخول مقبرة الاسكندر وحتى انهيار المقبرة يعتبر من المشاهد الصعبة لأنه كما صرحت ياسمين رئيس كانوا يلقوا بشكاير اسمنت أثناء تصوير لاضفاء واقعيه ويجب خلال ذلك ان تقوم بالجري والقفز من اشياء مرتفعه وكانت على وشك اصابة قدمها ولكن لم يحدث ذلك ولعل صعوبة المشهد ليس فقط في ما تطلبه من لياقه وتركيز ولكن ايضا يحتاج إلى خيال بشكل كبير لان هذا المشهد خصيصا مصور على كروما خضراء فكان يجب التركيز بين صدق انفعالتها كممثلة وبين حركات الاكشن من قفز وضرب بجانب الخيال .

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