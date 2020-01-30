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محافظات

شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون

الخميس 30/يناير/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
قام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ويرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بزيارة لدير الأنبا بيشوى ورحب بهما رئيس الدير وبجميع الحضور، مؤكدين أننا جميعًا يدًا واحدةً ولدينا هدف واحد هو رفعة وتقدم بلدنا وأن تظهر بأجمل شكل، مشيرين إلى أن مسار العائلة المقدسة له مكانة كبيرة فى قلوبنا جميعًا ومن أهمها منطقة عين مريم بوادى النطرون، كما قدموا تحية قداسة البابا تواضروس وجميع الرهبان لجميع الحضور.
   
وأشادت قيادات الأديرة بالجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية وكل الوزارات المعنية للانتهاء من مسار العائلة المقدسة.

وتفقد الوزير والمحافظة المناطق الأثرية الموجودة بدير الأنبا بيشوى ومنها الحصن القديم ومزار البابا شنودة الثالث والكنيسة الأثرية.
    
وشارك بالزيارة الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى - سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد والدكتور محمد شعلان - وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة واللواء مدحت الزغد - رئيس مدينة وادى النطرون ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة ونائب البرلمان عن دائرة وادى النطرون.

ومن الجدير بالذكر أن دير الأنبا بيشوى دير قبطي أرثوذكسي، يُعَد أكبر الأديرة العامرة بوادي النطرون، ويُنسب هذا الدير إلى الأنبا بيشوي الذي كان تلميذًا للأنبا مقار، وقام بإنشائه بقيادته لمجموعة من الرهبان أواخر القرن الرابع الميلادي، ويضم خمسة كنائس، أكبرها "كنيسة الأنبا بيشوي"؛ وبه أكبر كنائس وادي النطرون، بجانب مبنى للضيافة وحديقة واسعة ومكتبة والمائدة الأثرية وبئر الشهداء، بجانب العديد من القلالي التي يقطن بها الرهبان.
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون
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