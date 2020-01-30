شاهد.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة فى جولة بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون

قام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ويرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بزيارة لدير الأنبا بيشوى ورحب بهما رئيس الدير وبجميع الحضور، مؤكدين أننا جميعًا يدًا واحدةً ولدينا هدف واحد هو رفعة وتقدم بلدنا وأن تظهر بأجمل شكل، مشيرين إلى أن مسار العائلة المقدسة له مكانة كبيرة فى قلوبنا جميعًا ومن أهمها منطقة عين مريم بوادى النطرون، كما قدموا تحية قداسة البابا تواضروس وجميع الرهبان لجميع الحضور.

وأشادت قيادات الأديرة بالجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية وكل الوزارات المعنية للانتهاء من مسار العائلة المقدسة.







وتفقد الوزير والمحافظة المناطق الأثرية الموجودة بدير الأنبا بيشوى ومنها الحصن القديم ومزار البابا شنودة الثالث والكنيسة الأثرية.



وشارك بالزيارة الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى - سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد والدكتور محمد شعلان - وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة واللواء مدحت الزغد - رئيس مدينة وادى النطرون ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة ونائب البرلمان عن دائرة وادى النطرون.



