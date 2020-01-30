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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
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حوادث

اخبار الحوادث.. فتاة تقتل زوجها بعد شهرين جواز.. مضيفة تدعى اختطافها من أجل فدية مليون جنيه ..عقاب مرتكب مجزرة كفر الدوار.. وأسطول سيارات ومدرعات جديد لـ الشرطة

الخميس 30/يناير/2020 - 04:08 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:

بعد تفحم أطفاله الثلاثة بسبب الدفاية.. الأب: لم أستطع إنقاذهم والنار حوّلت أجسادهم إلى رماد.. فيديو وصور
ساعات عصيبة عاشتها أسرة مكونة من 6 أفراد داخل شقة متواضعة بمساكن شعبية فى حى المقطم، بعد أن فقدوا 3 من أبنائهم أثر حريق شب داخل غرفة نوم أطفالهم ليلقوا مصرعهم متفحمين، ولكن الفاعل هذه المرة هى "المدفأة".

أبرزها cougar ورانجل TJL.. تعرف على أسطول سيارات ومدرعات الشرطة الجديد.. صور
فى ظل تنامى ظاهرة الإرهاب دوليا وجهود الدولة المصرية فى التصدى لفلول العناصر الإرهابية والتى تتلقى تمويلات خارجية بهدف اشاعة الفوضى والخوف وسط المواطنين والقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة، لم تقف وزارة الداخلية أمام تلك التحديات.

بعد شهرين جواز.. آية قتلت محمد بـ 16 طعنة.. المتهمة: مكنتش بحبه
خيانة .. غدر .. قلب ميت .. عناوين لقصة وسيناريو للخيانة الزوجية، جسدت بطولتها زوجة فى صورة شيطانة لم تصن نعمة الحفاظ على زوجها رغم مرور شهرين فقط على الزواج بدعوى أنها مكنتش بتحبه.

متجوزة عرفى.. مضيفة جوية تدعى اختطافها لمساومة والدتها على دفع فدية مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات اختلاق واقعة اختطاف مضيفة جوية بالجيزة.

وضعت مخدرًا له في الشاي.. ضبط سيدة وعشيقها وآخر لتورطهم في قتل زوجها بالسلام
ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على سيدة وعشيقها وآخر لتورطهم فى قتل زوجها داخل شقتها بمدينة السلام، تم تحرير محضر، وقررت النيابة العامة تشريح جثة المتوفى لوجود آثار خنق فى رقبة المجني عليه والاشتباه فى شبهة جنائية بالحادث .

إحالة أوراق مرتكب مجزرة كفر الدوار لمفتى الجمهورية
أحالت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية جلستها الثانية، أوراق المتهم شريف عبد الله رجب المتهم بقتل أفراد أسرة كاملة بإحدى قرى مركز كفر الدوار، لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ بالرأى.

ضباط أكفاء سماتهم التحرى والدقة.. 25 عاما على إنشاء مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية
25 عام من النجاحات والإنجازات .. فى الوقت الذى نحتفل فيه بعيد الشرطة المصرية الـ68 ، يمر على إنشاء مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية 25 عاما.

تفاصيل إصابة معاون مباحث دار السلام خلال ضبط مسجل خطر
اصيب ضابط شرطة اثناء قيامه بأداء واجبة وضبط مجرم مختبىء داخل شقة بحى دار السلام.

تصرف استفزازي من مرتكب مجزرة كفر الدوار داخل المحكمة.. ماذا فعل؟
أثارت ضحكات المتهم بقتل أسرة كاملة بكفر الدوار وهو داخل قفص الاتهام أثناء محاكمته حفيظة محامى دفاع المدعى بالحق المدنى وجميع الحاضرين بالمحكمة.
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