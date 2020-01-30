اخبار الحوادث.. فتاة تقتل زوجها بعد شهرين جواز.. مضيفة تدعى اختطافها من أجل فدية مليون جنيه ..عقاب مرتكب مجزرة كفر الدوار.. وأسطول سيارات ومدرعات جديد لـ الشرطة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:





بعد تفحم أطفاله الثلاثة بسبب الدفاية.. الأب: لم أستطع إنقاذهم والنار حوّلت أجسادهم إلى رماد.. فيديو وصور