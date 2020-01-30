صندوق تطوير التعليم يدرس تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار الوظائف القيادية

عقد اليوم مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء جلسته الثامنة برئاسة د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بحضور مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية والمستشار القانوني ومكتب الدعم الفني والمدير المالي والإداري للصندوق والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.





واستعرض الأمين العام ما تم التوصل اليه أثناء زيارته لصندوق دعم الغزل والمنسوجات بالإسكندرية لإعداد نموذج تعليمي خاص بصناعات الغزل والنسيج بالتعاون مع الصندوق، وكذلك تم عرض مقترح تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار الوظائف القيادية بالمجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق.





كما تم عرض تقارير الأداء ربع السنوية لجميع مديري المجمعات التكنولوجية والمنتدبين بالصندوق، كما ناقش المجلس مقترح البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية للصندوق بناء على توصيات تقرير البنك الدولي الصادر في هذا الشأن.





وناقش المجلس استعدادات مجمع الفيوم التكنولوجي لتنظيم يوم التوجيه الوظيفي السادس المزمع انعقاده يوم الخميس الموافق 27 فبراير.



