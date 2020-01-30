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تعليم

صندوق تطوير التعليم يدرس تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار الوظائف القيادية

الخميس 30/يناير/2020 - 04:32 م
مجلس صندوق تطوير
مجلس صندوق تطوير التعليم
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ياســـمين بدوي
عقد اليوم مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء جلسته الثامنة برئاسة د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بحضور مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية والمستشار القانوني ومكتب الدعم الفني والمدير المالي والإداري للصندوق والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

واستعرض الأمين العام ما تم التوصل اليه أثناء زيارته لصندوق دعم الغزل والمنسوجات بالإسكندرية لإعداد نموذج تعليمي خاص بصناعات الغزل والنسيج بالتعاون مع الصندوق، وكذلك تم عرض مقترح تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار الوظائف القيادية بالمجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق.

كما تم عرض تقارير الأداء ربع السنوية لجميع مديري المجمعات التكنولوجية والمنتدبين بالصندوق، كما ناقش المجلس مقترح البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية للصندوق بناء على توصيات تقرير البنك الدولي الصادر في هذا الشأن.

وناقش المجلس استعدادات مجمع الفيوم التكنولوجي لتنظيم يوم التوجيه الوظيفي السادس المزمع انعقاده يوم الخميس الموافق 27 فبراير.

كما تمت إحاطة المجلس بتقرير المتابعة الخاص بأعمال الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى للمجمع التكنولوجي بأسيوط عن شهر يناير2020 ومجمع أبو غالب، و وافق المجلس من حيث المبدأ على بعض البروتوكولات بعد مراجعاتها.
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