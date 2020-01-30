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توك شو

أخبار التوك شو.. إيطاليا تحتجز سفينة تقل 6 آلاف سائح .. راكبة تهدد بتفجير نفسها على طائرة .. وارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة

الخميس 30/يناير/2020 - 04:16 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ياسمين سامي


نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأربعاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:


أعلنت شبكة يورونيوز خبرًا عاجلًا حول احتجاز إيطاليا سفينة على متنها 6 آلاف سائح بسبب فيروس كورونا.

عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا عن ختام تعاملات البورصة اليوم الخميس 30 يناير حيث استقرت جميع المؤشرات في المنطقة الخضراء وارتفعت جميع المؤشرات سواء الرئيسية ومؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة أيضا المؤشر الأكثر اتساعا.

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إن فاعليات صالون مصر للفنون مازالت مستمرة بالغردقة، لافتا إلى أن ذلك  شيء جاذب للسياح بوجه عام ، فنحن نعمل على كل ما هو  جديد داخل الغردقة.

نشرت فضائية "العربية" تقريرا عن انتشار فيروس كورونا خارج حدود الصين ووصوله إلى السودان والإمارات، بعد أن ظهر بمدينة ووهان الصينية منذ أيام.

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل جلسة مصادقة للبرلمان الأوروبي

عرضت فضائية " اكسترا نيو" خبرا عاجلا أفادت فيه أن وسائل الإعلامراكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بأحد المطارات في موسكو.

نشرت يورونيوز فيديو جديد لعمليات بناء مستشفيين لعلاج مصابي فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية والتي انتشر فيها المرض منذ أيام قليلة وأودى بحياة  عدد كبير من الصينيين.

عرضت فضائية الآن، مقطع فيديو عن تفاصيل الإجراءات المشددة السعودية للتصدى لفيروس كورونا

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