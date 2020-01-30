أخبار التوك شو.. إيطاليا تحتجز سفينة تقل 6 آلاف سائح .. راكبة تهدد بتفجير نفسها على طائرة .. وارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة

قال اللواء عمرو حنفى محافظ

إن فاعليات صالون مصر للفنون مازالت مستمرة بالغردقة، لافتا إلى أن ذلك شيء جاذب للسياح بوجه عام ، فنحن نعمل على كل ما هو جديد داخل الغردقة.