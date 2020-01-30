تفاصيل الكشف الأثري.. وزير الآثار يعلن وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية.. صور

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أنه سيتم وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية نظرا لما تحتويه من كنوز أثرية ومناطق سياحية متنوعة.





وأشار إلى أنه للعام الثالث على التوالى يتم اكتشاف قطع أثرية بمنطقة الغريفة بتونا الجبل في ملوى

جاء ذلك خلال زيارتهللمنيا بحضور المحافظ أسامة القاضى وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية للإعلان عن الكشف الأثرى الجديد بتونا الجبل.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار إن الكشف جاء نتيجة استكمال الحفائر شمال حفائر الموسم الأول 2018 في منطقة الغريفة شمال تونة الجبل بحوالى 10 كم تقريبًا، موضحا أنه تم اكتشاف 35 مقبرة خلال الثلاثة مواسم السابقة كما تم اكتشاف 90 تابوتا أثريا.





وأوضح أن الكشف قامت به بعثة مصرية تعمل برئاسته قد عثرت علي 5 مقابر بئرية وتنتهي من أسفل بحجرة الدفن، والتي عثر بداخلها على مومياوات وتوابيت حجرية وخشبية عدد منها متهالك، وكمية كبيرة من تماثيل الاوشابتى.

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وقال وزيرى إنه علي بعض تماثيل الاوشابتى توجد نصوص وتعويذات باللغة الهيروغليفية كما تم العثور علي عدد كبير من التمائم المختلفة، مضيفا أن الكشف يحتوى أيضا على عدد من الأواني الكانوبية من الحجر الجيرى والالباستر وجميعها ترجع للعصر المتأخر لبعض الأفراد من سكان مدينة الأشمونين، والذين كانوا من عائلات كبار كهنة المعبود جحوتى.





وسيقوم الدكتور العنانى عقب الإعلان عن الكشف الجديد بزيارة إلى متحف ملوى، والذى يضم فى قاعاته الأربع الآثار المستخرجة من مناطق تونا الجبل والأشمونين ومير، والذى يعكس ما كانت عليه هذه المنطقة فى العصرين اليونانى والرومانى، وكذلك بعض القطع الأثرية من عصر الدولة القديمة وعصر العمارنة.





كما سيقوم غدا بزيارة كنيسة السيدة العذراء الأثرية بجبل الطير، والتى تقع على قمة جبل الطير الملاصق للنيل، وتعد من أهم المزارات الخاصة بالعائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر بعد دير المحرق، وقد سمى هذا الجبل "بجبل الطير" نسبة إلى أنه كان يتردد عليه مجموعة كبيرة من الطيور تسمى البوقيوس الأبيض، كذلك عرف "بجبل الكهف" و"دير البكرة".





ثم تفقد منطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا، والتى تقع على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار ناحية الغرب محافظة المنيا، وهى مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني، وعنها يقول المؤرخون العرب إنها كانت عند فتح مصر مدينة كبيرة حصينة الأسوار لها أربعة أبواب ولكل باب ثلاثة أبراج، وأنها كانت تحوى الكثير من الكنائس والقصور، وقد ازدهرت فى العصر الإسلامي، وكانت تصنع بها أنواع فاخرة من النسيج الموشى بالذهب، وتحتوي مدينة البهنسا على آثار من مختلف العصور التي مر بها التاريخ المصرى حيث تشتمل هذه القرية على الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية حتى آثار التاريخ الحديث متواجدة متمثلة فى المباني والقصور التى يرجع عمرها إلى أكثر من مائة عام.





وكانت هذه البلدة ذات أسوار عالية وحكمها حاكم روماني جبار يسمى البطليموس وكانت له فتاة ذات حسن وجمال، ومن شدة جمالها أطلق عليها بهاء النسا ومن هنا سميت البلدة بـ " البهنسا " ومن المعالم التاريخية الموجودة فيها شجـرة مـريم (عليها السلام).