نواب البرلمان الأوروبي يودعون نظراءهم البريطانيين بنشيد مؤثر.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات من جلسة مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق "بريكست"، ويظهر فيها لحظات مؤثرة أثناء توديع البرلمانيين البريطانيين.





وكرست عملية التصويت خروج النواب البريطانيين من البرلمان الأوروبي، حيث رفع البعض العلمين الأوروبي والبريطاني.





وخلال نقاش قبل التصويت قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "سنحبكم دائما وسنكون دائما قريبين منكم وسنفتقدكم".





ويظهر فيديو لحظة التوديع ترديد النواب لنشيد من الفولكلور الاسكتلندي تقول كلماته: "هل ننسى أياما مضت.. هل ننسى ذكراها. كم قد رتعنا في الربى فرحا بمثواها.. كم قد قطفنا من زهور من ثناياها.. كم قد مشيناها خطى.. كم قد مشيناها".





ويمكن رؤية العديد من النواب البريطانيين، وهم يحاولون السيطرة على دموعهم وعلامات الحزن بادية على وجوههم بعدما كانوا يبتسمون قبلها بلحظات.



