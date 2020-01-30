حفل توقيع «البغال في بلاد الأدغال» للكاتب محمد غنيم في معرض الكتاب.. صور

وقع الكاتب الصحفي محمد غنيم مجموعته القصصية «البغال في بلاد الأدغال» بـ صالة 4 جناح C المؤسسات الصحفية في دار المعارف، وشهد حفل التوقيع إقبالًا كبيرًا من قبل رواد المعرض، وشهد حفل التوقيع حضورًا شبابيًا واضحًا، وتوافد القراء للحصول على توقيع المؤلف، وشراء كمية كبيرة من الكتاب.





وقال الكاتب الصحفي محمد غنيم إن " البغال في بلاد الأدغال" عنوان رمزي لا علاقة له بأي دولة أو أشخاص بعينهم لكن له علاقة بالإنسان بصورة عامة، والرابط بين المجموعة القصصية هو عدم وجود أسماء لأي شخصية في القصص وعدم تحديد لزمان أو مكان.





وأضاف أن "البغل" حيوان عقيم نتاج تزاوج جنسين مختلفين، أما الأدغال فيُقصد به الفساد، وجميع القصص يربطها رمزية الموت كحقيقة لا يمكن إنكارها للوجود والحياة.



