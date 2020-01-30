حفل توقيع «البغال في بلاد الأدغال» للكاتب محمد غنيم في معرض الكتاب.. صور

وقع الكاتب الصحفي محمد غنيم مجموعته القصصية «البغال في بلاد الأدغال» بـصالة 4 جناح C المؤسسات الصحفية في دار المعارف، وشهد حفل التوقيع إقبالًا كبيرًا من قبل رواد المعرض، وشهد حفل التوقيع حضورًا شبابيًا واضحًا، وتوافد القراء للحصول على توقيع المؤلف، وشراء كمية كبيرة من الكتاب.
وقال الكاتب الصحفي محمد غنيم إن "البغال في بلاد الأدغال" عنوان رمزي لا علاقة له بأي دولة أو أشخاص بعينهم لكن له علاقة بالإنسان بصورة عامة، والرابط بين المجموعة القصصية هو عدم وجود أسماء لأي شخصية في القصص وعدم تحديد لزمان أو مكان.
وأضاف أن "البغل" حيوان عقيم نتاج تزاوج جنسين مختلفين، أما الأدغال فيُقصد به الفساد، وجميع القصص يربطها رمزية الموت كحقيقة لا يمكن إنكارها للوجود والحياة.
«البغال في بلاد الأدغال»، تحتوي على 12 قصة تناقش موضوعات متفرقة؛ حيث يعبر الكاتب عن نظرته للكون والحياة والموت بطريقة فلسفية في علاقة الإنسان بالوجود وبالناس من حوله.
يصدر البغال في بلاد الأدغال عن دار الميرا للطبع والنشر والتوزيع، ونقرأ من المجموعة القصصية: "كلما خرجَت من بيتها تحسست ملامح طيفه بين وجوه البشر، على أمل الصدفة التي تجمعها به، شيء داخلها يخبرها بأنه لم يمت، سعادة الحب التي ذاقتها أنستها كلَّ شيء إلا هو، تلمعُ عيناها كلما تذكرت محادثاتهما القديمة، يتغير مزاجها كلما طاف بخيالها كقهوة تحتسيها عند شاطئ بحر تتراقص أمواجه مع دقات قلبها، إنه الحب حين ينادينا فنذهب إليه، يجعلنا لا نعرف أين نحن وإلى أي شجرة توت سيذهب بنا؟!".
وللكاتب أيضا كتاب بالأسواق بعنوان " الدليل المهنى للمصحح اللغوى" ويعتبر من أفضل الكتب التى تهم من يعمل بمجال المراجعة اللغوية للجرائد والمجلات والكتب ورسائل الماجستير والدكتوراة وكل ما يخص التصحيح اللغوى.
يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، انطلقت يوم الأربعاء، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.
وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.