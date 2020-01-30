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أخبار العالم

نتنياهو يشكر بوتين بسبب مهربة مخدرات

الخميس 30/يناير/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن شكره للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على عفوه عن الإسرائيلية، نعمة يساكر، التي حكم عليها القضاء الروسي بالسجن 7 سنوات بتهمة تهريب المخدرات.

وبحسب وكالة انترفاكس الروسية، قال نتنياهو في بداية لقائه مع بوتين في الكرملين: "أود أن أشكركم نيابة عن الشعب الإسرائيلي بأسره على القرار السريع بالإفراج عن نعمة يساكر".

وأشار نتنياهو بالمفاوضات التي جرت بين لجنة أورواسيا وإسرائيل حول إقامة منطقة تجارة حرة، فقال بوتين: "علاقاتنا الثنائية تتطور في مجال الاقتصاد والعلاقات الإنسانية".

وشكر بوتين نتنياهو مرة أخرى على تنظيم حفل افتتاح النصب التذكاري لضحايا حصار لينينجراد في إسرائيل، والحفاوة التي حظي بها بوتين في إسرائيل مؤخرا خلال المنتدى الدولي لإحياء ذكرى المحرقة.
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