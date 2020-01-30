محافظ الإسكندرية يستقبل سفير نيوزيلندا لبحث تعزيز العلاقات..صور

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه، جريج لويس سفير نيوزيلندا لدى مصر، وذلك في أول زيارة رسمية للسفير إلى المدينة، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كل الأصعدة.





وأكد المحافظ على انه يعمل على تعزيز وزيادة العلاقات والتعاون بين الجانبين نيوزيلندا والإسكندرية لاسيما في المجال الإقتصادي والتجاري والسياحي، مشيرا إلي استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل في توسعة وزيادة الاستثمار بين الجانبين خلال الفترة القادمة.





من جانبه؛ شكر السفير المحافظ علي حفاوة الاستقبال، معربًا عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.





وذكر أن الإسكندرية من أهم المحافظات ولها طابع خاص لدي شعبه، مؤكدا اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر ونيوزيلندا في كل المجالات، واستعداده التام لتوفير كل الدعم إلي محافظة الإسكندرية.