AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السجن 3 سنوات لـ عاطل متهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

الخميس 30/يناير/2020 - 05:24 م
شعار النيابة العامة
شعار النيابة العامة
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي ،اليوم، حكمها بالسجن 3 سنوات لعاطل مقيم قرية تابعة لمركز أبو حماد،وذلك لانضمامه لجماعة إرهابية تحرض علي العنف والتخريب.


تعود أحداث الواقعة الي تلقي مدير أمن الشرقية اخطارا يفيد قيام " محسن م "  مقيم قرية دائرة مركز أبو حماد، بالانضمام وآخرين سبق محاكمتهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وحيازتهم اسلحة نارية "فرد خرطوش" وذخيرة، والاشتراك في التجمهر والتحريض على العنف والشروع في قتل كلا من: "وائل ربيع عبد الكريم عطية " و" ياسر أحمد مسعود خليفة.


فيما تم عرض المتهم علي نيابة جنوب الزقازيق الكلية  وتحرير القضية رقم 31114 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة أبو حماد، والمقيدة برقم 4402  كلي جنوب الزقازيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السجن 7 سنوات لعاطل قتل مواطنا لسرقة توك توك بالشرقية

موجز المحاكمات.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "ولاية سيناء" بينهم لاعب أسوان.. تزوير مستندات خاصة.. والمشدد لـ 3 أشخاص حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض

جنايات طنطا تقضي بالسجن المشدد 5 سنوات لـ ٦ متهمين كونوا خلية إرهابية

ترشيحاتنا

تصرف مريب من زوجة يضع زوجها في موقف محرج.. صور

خالد بيومي يرد على أنباء انضمامه إلى قناة الزمالك.. تفاصيل

أسعد رجل في العالم.. قصة المصري نايل نصار الذي سيتزوج ابنة الملياردير بيل جيتس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2020 الترم الأول .. برقم الجلوس

فايلر يوافق على رحيل حسين السيد للصفاقسي التونسي

داليا زيادة : لهذا السبب يد ترامب مكبلة تجاه تركيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سلسلة حرف الـ R.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية

بـ شراب شفاف.. ميريام فارس بإطلالة مثيرة

قشر اليوسفي يحميك من السرطان.. إليك طريقة استخدامه