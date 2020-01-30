السجن 3 سنوات لـ عاطل متهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي ،اليوم، حكمها بالسجن 3 سنوات لعاطل مقيم قرية تابعة لمركز أبو حماد،وذلك لانضمامه لجماعة إرهابية تحرض علي العنف والتخريب.





تعود أحداث الواقعة الي تلقي مدير أمن الشرقية اخطارا يفيد قيام " محسن م " مقيم قرية دائرة مركز أبو حماد، بالانضمام وآخرين سبق محاكمتهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وحيازتهم اسلحة نارية "فرد خرطوش" وذخيرة، والاشتراك في التجمهر والتحريض على العنف والشروع في قتل كلا من: "وائل ربيع عبد الكريم عطية " و" ياسر أحمد مسعود خليفة.





فيما تم عرض المتهم علي نيابة جنوب الزقازيق الكلية وتحرير القضية رقم 31114 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة أبو حماد، والمقيدة برقم 4402 كلي جنوب الزقازيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.