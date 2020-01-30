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برلمان

وزير مجلس النواب: تنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة الوطن

الخميس 30/يناير/2020 - 05:32 م
د المستشار علاء فؤاد
د المستشار علاء فؤاد وزير مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد المستشار علاء فؤاد وزير مجلس النواب على حرص الحكومة على التنسيق مع البرلمان بما يحقق الصالح العام ، جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة الخاصة المشكلة لدراسة قانون التجارب السريرية إجتماعها السادس برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف.

وقال المستشار فؤاد  إن الحكومة تشارك في اجتماعات الجلسات واللجان ويتم تبادل الرؤى و الاقتراحات ، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت برأيها وصياغة للقانون و اقترحت تعديلات في ضوء المواد المعترض عليها من قبل  رئيس الجمهورية.

و أضاف " هناك تعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية بما يحقق الصالح العام و مصلحة الوطن ويخدم فكرة التنسيق بين  الحكومة البرلمان  بما ينتهي بالتعاون إلى أفضل صورة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان إن الحكومة توافق على مشروع القانون في ضوء التعديلات التي تم ادخالها  الملاحظات التي تقدم بها الرئيس ، حيث تم بحثها بعد مراجعة كافة التخصصات المعنية و الدستور ايضا ".
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