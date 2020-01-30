بطريقة المطاعم السوري.. وجبة السوسيس بالخضار

يعد السوسيس هو إحدي الأكلات التي يعشقها الكثير ولكن هناك طرق عديدة عن السوسيس وابرزها بالخضار ولذلك نقدم لكي طريقة عمل السوسيس بالخضار.
المقادير:
5 عدد فص ثوم
3 عدد طماطم (مكعبات)
2 عدد بصلة (شرائح)
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان
1 عدد فلفل أصفر حلو (مقطع)
1 عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)
1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 رشة جوزة الطيب
½ كيلو سوسيس
½ ملعقة صغيرة كارى أصفر
½ كيلو بطاطس (مقطعة مكعبات)
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون (أو حسب الرغبة)
الخطوات:
- فى طاسة نضع الزبدة والبصل ونقلب جيدا حتى يصبح شفاف.
- ثم نضيف الثوم والسوسيس ونقلب جيدا.
- ثم نضيف دبس الرمان ونقلب ويترك على النار حتى مدة خمس دقائق.
- فى وعاء نضع مكعبات البطاطس وتتبل بالكارى وجوز الطيب والباربريكا والملح والفلفل.
- ثم فى وعاء على النار نضع معلقتين من الزيت و نضيف البطاطس وتقلب جيدا.
- فى طاجن نضع طبقة من البطاطس ثم السوسيس ثم البطاطس ثم نضعه فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة.