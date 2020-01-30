بطريقة المطاعم السوري.. وجبة السوسيس بالخضار

يعد السوسيس هو إحدي الأكلات التي يعشقها الكثير ولكن هناك طرق عديدة عن السوسيس وابرزها بالخضار ولذلك نقدم لكي طريقة عمل السوسيس بالخضار.





المقادير:

5 عدد فص ثوم

3 عدد طماطم (مكعبات)

2 عدد بصلة (شرائح)

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان

1 عدد فلفل أصفر حلو (مقطع)

1 عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 رشة جوزة الطيب

½ كيلو سوسيس

½ ملعقة صغيرة كارى أصفر

½ كيلو بطاطس (مقطعة مكعبات)

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون (أو حسب الرغبة)



