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مرأة

بطريقة المطاعم السوري.. وجبة السوسيس بالخضار

الخميس 30/يناير/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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ريهام قدري

يعد السوسيس هو إحدي الأكلات التي يعشقها الكثير ولكن هناك طرق عديدة عن السوسيس وابرزها بالخضار ولذلك نقدم لكي طريقة عمل السوسيس بالخضار.


المقادير:

5  عدد فص ثوم
3 عدد طماطم (مكعبات)
2  عدد بصلة (شرائح)
2  ملعقة كبيرة دبس الرمان
1  عدد فلفل أصفر حلو (مقطع)
1  عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)
1  ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
1  ملعقة صغيرة بابريكا
1  ملعقة كبيرة زبدة
1  رشة جوزة الطيب
½  كيلو سوسيس
½  ملعقة صغيرة كارى أصفر
½  كيلو بطاطس (مقطعة مكعبات)
½  ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون (أو حسب الرغبة)


الخطوات:
- فى طاسة نضع الزبدة والبصل ونقلب جيدا حتى يصبح شفاف.
- ثم نضيف الثوم والسوسيس ونقلب جيدا.
- ثم نضيف دبس الرمان ونقلب ويترك على النار حتى مدة خمس دقائق.
- فى وعاء نضع مكعبات البطاطس وتتبل بالكارى وجوز الطيب والباربريكا والملح والفلفل.
- ثم فى وعاء على النار نضع معلقتين من الزيت و نضيف البطاطس وتقلب جيدا.
- فى طاجن نضع طبقة من البطاطس ثم السوسيس ثم البطاطس ثم نضعه فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة.

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