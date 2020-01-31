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فن

إيرادات Star wars : Eposide IX تتجاوز المليار دولار ..فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:14 ص
فيلم Star wars :
فيلم Star wars : Episode IX
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شروق ابراهيم

تجاوزت ايرادات فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker المليار دولار أمريكي بعد مرور شهر و 10 ايام على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.

وحقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية وفقا لموقع Box office mojo  502 مليون دولار امريكي اما في افريقيا واسيا واوروبا واستراليا وامريكا اللاتينية وصلت ايراداته لـ 545 مليون دولار أمريكي. 

Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker هو الجزء التاسع واحدث جزء من سلسلة أفلام ستار ترك على سينما لايف وتبدأ حيث تستمر رحلة (ري) بين المجرات.

ويحاول الناجون من قوات المقاومة أن يواجهوا (النظام اﻷول) للمرة اﻷخيرة على أمل أن تكون هى المواجهة الحاسمة، مع محاولة الجميع للتصالح مع اﻵم الماضي.


الفيلم من تأليف جورج لوكاس ومن إخراج جيه جيه أبرامز، ويشارك في بطولته ديزي ريدلي، جون بويجا، كاري فيشر،مارك هاميل وادم دريفير.



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