برلمانية تشيد باجتماع وزير الاتصالات المثمر لمناقشة مقترحها بنك الوقت

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بالاجتماع المثمر مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى أكد حماسه الشديد لمقترح بنك الوقت المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيلة القوى العاملة، والذي يهدف إلى مشاركة القطاع المدني فى توفير سبل الحماية لكبار السن ، فهو يساعد الدولة في تعزيز حماية كبار السن دون تكلفة تربك الموازنة، وفي نفس الوقت يعمل على تحسين العلاقات في المجتمع.





وأكملت عطوة فى بيان صحفى لها أن الوزير وعد بتطوير الفكرة بتخصيص موقع إلكتروني وأيضا رقم مختصر وأبلكيشن موبايل، وتسخير إمكانات الوزارة لإنجاح هذه الفكرة.





وأردفت وكيلة القوى العاملة بالبرلمان أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف عمالة موظفي شركة فودافون لاسيما بعد صفقة بيع هذه الشركة، حيث وعد بأن العمال خط أحمر، ولن يضار عامل واحد من هذه الصفقة.





وأثنت عطوة على هذا الاجتماع الذى أسفر عن وعود جادة تصب فى صالح عمال مصر، وأيضا خروج فكرة "بنك الوقت" للنور.





ويذكر أن النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد تقدمت بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التضامن والاتصالات، بشأن تطبيق مقترح بنك الوقت في مصر، لزيادة الاهتمام بكبار السن وتحسين الروابط المجتمعية.





وأوضحت أنّ هذا البنك يضم أرصدة وحسابات من نوع خاص، أصحابها متطوعون من المتقاعدين، وقوامها ليست الأموال، وإنّما الأوقات التي يقضونها في خدمة كبار السن، على أن تُصرف لهم ويستفيدون منها فيما بعد على شكل ردّ الجميل - أي خدمة مقابل خدمة - حين يحتاجون إلى ذلك.





وأكدت أنّ مجتمعنا يشهد عملية زيادة في عدد كبار السن، ومنهم من لا يجدون من يرعاهم وسط إهمال الأبناء، وبدلا من إرسالهم إلى دار رعاية فيمكن تطبيق مقترح بنك الوقت.