نادر شوقي : الجونة ليس برغوث و نثق باللاعبين والجهاز

أكد نادر شوقي المدير التنفيذي لنادي الجونة على ثقته الكاملة باللاعبين وجهازهم الفني، مُشيرًا إلى عدم قلقه من مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري.





وقال شوقي خلال مداخلة عبر أثير "أون سبورت إف إم": "لست قلقًا تمامًا على الجونة، ومعي لاعبين جيدين وحسام غالي وجهاز فني على أعلى مستوى، فلماذا أقلق؟".





وتابع: "نحن نبني كيانًا يحتاج لخبرات أجنبية، ولا نتعجل مسألة تعيين مدرب مصري حاليًا، فنحن لا نزال في المراحل الأولى للبناء ، نبني فريقًا لحصد البطولات في الأربع سنوات القادمة، وأعمل لأكون مميزًا".





واختتم: "الجونة ليس (برغوث) فنحن لدينا إمكانات عالية جدًا، ونصرف الأموال بالعقل".



