انتهاء فعاليات اﻷسبوع التدريبي لشركة القاهرة للصرف الصحى









وأشار، حسن، إلى أن برنامج الأسبوع التدريبي يعد هو الأكبر من نوعه مقارنة بالبرامج المنفذة في هذا التخصص حيث استهدف تدريب 215 متدربا من عدد 16 شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه من خلال تنفيذ 10 برامج تدريبية في مجالات التشغيل والصيانة وجودة مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي من خلال عدد من التطبيقات النظرية والعملية، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب (إدارة دعم مراكز التدريب) بالشركة القابضة.









وأضاف، أنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب الإلكتروني تمهيدا لتطبيق منظومة التدريب الذكية والامتحانات الإلكترونية التي تتماشي مع سياسة الدولة في عملية التحول الرقمي وتتفق رؤية الشركة القابضة للتدريب باتباع أحدث الطرق النظرية والعملية والتفاعلية وكذلك البث المباشر والتفاعل الإلكتروني وتدريب المتدربين على جميع أنواع الصيانات المختلفة من خلال بث مباشر للإصلاح من داخل الورش ومراكز الصيانة.









ومن جانبه، أوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أن منظومة التدريب الإلكتروني تهدف إلى دعم العنصر البشرى وتوفير الخدمات في جميع الأوقات للعاملين وإنشاء مكتبة إلكترونية تتيح المواد العلمية للعاملين وتجهيز استديو لتسجيل المحاضرات الأمر الذي يحقق المتطلبات التدريبية للقطاع من ناحية ودور الشركة المجتمعي من خلال توفير برامج تدريبية لطلبة الجامعات في التخصصات الفنية تأهلهم إلى سوق العمل وإكسابهم المهارات والجدارات اللازمة من خلال أفضل الأنظمة التدريب العالمية.









وأكد، رسلان، أهمية مبادرة (الأسابيع التدريبية) التى تنفذها الإدارة العامة للتدريب بالشركة، والتي تم تفعيلها خلال عام 2019 لتستهدف تدريب عدد30% من العاملين بجميع الشركات التابعة والشركة القابضة في جميع المجالات وأسفرت عن تنفيذ 680 دورة تدريبية تخصصية وتدريب 24 ألف متدرب في تخصصات التشغيل والصيانة، جودة مياه الشرب، معامل الصرف الصحي، مع قياس أثر المردود التدريبي للبرامج المنفذة للوقوف على مستويات اﻷداء وقياس العائد الاستثمارى من تلك البرامج.

أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركة القاهرة للصرف الصحي عن انتهاء فعاليات برنامج الأسبوع التدريبي لشركات المياه والصرف الصحى، والمنعقد خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير، والذي استضافته شركة الصرف الصحي بالقاهرة.