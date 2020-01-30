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حوادث

تجديد حبس الابن الجاحد قاتل والدته بالشرقية

الخميس 30/يناير/2020 - 05:43 م
تجديد حبس الأبن الجاحد
تجديد حبس الأبن الجاحد
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محمد الطحاوي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، اليوم، تجديد حبس المتهم بقتل والدته والتعدي عليها بفأس لرفضها غسل ملابسه، 15 يوما على ذمة التحقيقات  للمرة الثانية.


كان ضباط مباحث منيا القمح برئاسة، الرائد محمد فؤاد، ، تمكنوا من ضبط شاب متهم بضرب أمه بفأس علي رأسها، محدثا إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ بسبب رفضها غسل ملابسه ومعاملته لها معاملة قاسية، وتم إحالته إلى النيابة العامة، بمركز منيا القمح.



كان مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية،استقبل ربة منزل مقيمة منيا القمح في العقد السادس من العمر مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم إخطار النيابة العامة، بمركز منيا القمح وجار تحرير المحضر اللازم.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفي الأحرار بوصول" أم الهنا م " 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية.


وتبين من التحريات الأولية قيام نجلها "إسلام س " 28 سنة عامل بإحدى الشركات بمدينة العبور، بالتعدي عليها بالضرب بفأس، بسبب رفضها غسل ملابسه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1860 جنح منيا القمح لسنة 2020.


فيما قررت النيابة العامة بمركز منيا القمح، ضبط وإحضار المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن التقارير الطبية للمصابة من المستشفي.


وتمكن ضباط مباحث منيا القمح بالتنسيق مع رجال الأمن العام،والبحث الجنائي من ضبط المتهم، وجار عرضه علي النيابة العامة.

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