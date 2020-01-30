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فن

رانيا يوسف: أسماء أبو اليزيد تشبهي فى هذه الصفات

الخميس 30/يناير/2020 - 06:00 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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محمد نحلة

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها الكبيرة بعملها مع الفنانة أسماء أبو اليزيد فى مسلسل "الأنسة فرح" وقالت فى تصريحات لـ«صدى البلد»، إنها أحبت جدا التعامل مع أسماء خاصة أنها تشبهها فى الشكل. 


وأشارت إلى أنها معجبة بتمثيل  أسماء أبو اليزيد منذ أن رأتها فى مسلسل "هذا المساء"، مؤكدة أن أسماء أبو اليزيد تشبهها فى الروح، وذكية وشخصية لطيفة. 


مسلسل الآنسة فرح تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص آخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.


المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.

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