قصور الثقافة تشارك بورشة "لايف انيميشن" بمعرض الكتاب

تتميز الهيئة العامة لقصور الثقافة بطابع خاص لما تقدمه من أنشطة متنوعة تخدم جميع الفئات العمرية خلال مشاركتها فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال51 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.





ونظمت الإدارة المركزية للشئون الفنية ورشة لايف انيميشن بقاعة الفنون التشكيلية لتعليم اﻷطفال تقنية تحويل رسوماتهم إلي رسوم متحركة، تدريب وإخراج هدى فرح.





كما أقامت الهيئة الورشة الثانية للرسوم المتحركة للمخرجة د. سهام إسماعيل بقاعة الفنون التشكيلية، وتم فيها تعليم المتدربين علي "تقنيات أفلام التحريك المختلفة، التعرف علي أساسيات التحريك، اختيار الفكرة وكيفية معالجتها، خطوات تنفيذ الفيلم واختيار الأسلوب والبرنامج المناسب للتنفيذ، بالإضافة لعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة والكارتون بقاعة السينما، بهدف لنشر الوعى الثقافى والفكرى وتعزيز القيم اﻹيجابية وبث روح اﻹنتماء، منها "صف تانى" ويتناول أهمية الإلتزام بقوانين المرور، ويبين قصة سائق سيارة نقل وعدم احترامه لقوانين المرور، فيلم" الساقية" الذى يحكي عن رباعية جاهين "اقلع غماك يا طور وأرفض تلف وأكسر تروس الساقية بس خطوه كمان... وخطوه كمان يا أوصل نهاية السكة يا البير يجف... وعجبي".





أختتمت العروض بتقديم فيلم "من أجل عينيكي" تدور أحداثه حول شخص تعلم لغة الإشارة من أجل حبيبته الصماء، كما قدمت الهيئة مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة والكارتون "عاشق فى محراب الدراما" رؤية وإخراج عصام حلمي ويتناول الفيلم قصة حياة المؤلف محفوظ عبد الرحمن وأهم أعماله، فيلم "ريمكس" ويتحدث عن التلوث السمعى وأثره على الجو المحيط، فيلم "عمو جمال الزبال" يوضح أهمية دور كل شخص فى المجتمع، فيلم "امسك حرامى".









وتدور أحداثه حول سيدة عجوز تقع منها قطعة ذهب رأها الحرامي وقرر ان يسرقها، فيلم "أراجوز فى مدينة النحاس" تدور إحداثه حول إلحاق الأذي والضرر بالناس والأشياء ثم ظهر الأراجوز رمزًا لإصلاح ما أفسدوه، "خف حنين" تدور أحداثه حول رجل يسير في الصحراء حيث وجد حذاء وراح يبحث عن الاخري فلم يجدها لأنها كانت قطعة واحدة فقط، وبعد ذلك تبين انه يدور في دائرة.









وفيلم "كارت شحن" اخراج محمد صابر، ويوضح تحول كل شئ فى الحياة الى كارت شحن وعندما تنتهى قيمته تقف الحياة من حولنا، أما فيلم "الموز المفاجئ" يوضح خطورة اللعب بالشارع، وفيلم "وهم" يحكي عن رجل لديه مشاكل عديدة في المنزل، الشارع، العمل، ويصادف صديق يعرض عليه حبوب مخدرة ومن هنا يبدأ رحلة الإدمان ويكتشف أنه دمر حياته، فيلم "ادينى بخة" ويحكي عن ذبابه أدمنت رش المبيد الحشري من خلال مواقف طريفة، فيلم "خروج" يحكي عن طفل أدمن لعبة Games دون أن يشعر بالوقت أو الزمن الذي يمر حوله، فيلم "دخان" يحكي عن أب فقد أسرته بسبب إدمانه للمخدرات.