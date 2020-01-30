بمنافسة شرسة.. أبطال مصر يحققون أعلى المراكز ببطولة الجمهورية للمكفوفين









لم تجد الإعاقة البصرية تأثيرها أمام قوة عضلات أبطال نوادي "المستقبل السكندري - شباب الجزيرة – 6 أكتوبر"، فشقوا المياه محققين إنجازات عظيمة لا يجب إغفالها، حيث تربع نادي المستقبل السكندري على عرش البطولة في المركز الأول بفارق ٢٥ ميدالية، تبعه مركز شباب الجزيرة بقيادة كابتن «إسلام الكراكيري» وكابتن «أحمد صلاح» في المركز الثاني برصيد ٢٢ ميدالية، ونادي أكتوبر المقامة البطولة على أرضه في المركز الثالث بقيادة كابتن «طه طه».









وشارك عدد من الأبطال من مختلف الأعمار في التنافس خلال البطولة بأعمار من ٧ سنوات وحتى ٧٠ سنة، حيث حقق «مهند عماد» المشهور بـ "حبيب السيسي" من نادي الشمس، ٣ ميداليات في سباقات 100متر، ٥٠م حرة و50م باك لأصحاب درجة الرؤية اس12، بينما حصل «عمرو هشام» على المركز الأول كأصغر منافس في سباق العموم متفوقًا على جميع من يكبرونه سنًا.





حصلت «جوليا رامي» من مركز شباب الجزيرة على المركز الأول بذهبية لسباق ٥٠م (بريست/صدر) لأول مرة تشارك فيه، وقد حقق فريقها المركز الثاني على مستوى البطولة ٨ دهب، ٩ فضة و٥ برونز بقيادة الجهاز الفني وائل مبارك رئيس الجهاز، ابراهيم مكي المدير الاداري، إسلام كراكيري المدير الفني، والمدرب العام أحمد صلاح.





بينما حققت تيوانا عمر المصابة بالتوحد ميداليتان ذهبية وفضية، وحصل محمد حسن ٢ ذهبية وواحدة فضية، بقيادة كابتن طه طه.





قال الدكتور «أحمد محمد عوين» رئيس الاتحاد لموقع «صدى البلد» ان البطولة "تميزت البطولة اليوم بمشاركة عدد أكبر من الأندية، وتنظيم على مستوى يناسب جمهورية مصر العربية، حيث يحتاج هؤلاء الأبطال أن ندعمهم دائمًا ليحصلوا على أفضل المراكز، وكما يقدمون لبلادهم الميداليات الذهبية ورغم كف البصر يرفعون علم بلادهم عاليًا، علينا دائمًا أن نقول لهم شكرًا، وأن نقدر مجهوداتهم ونوفر لهم ما يحتاجونه لكي يتقدموا أكثر".





وأضاف مهنئًا الأبطال قبل تسلمهم الجوائز: عايز أشوفكم أبطال في أولمبياد فرنسا"، ووجه شكره للكابتن خالد حسان عضو مجلس إدارة الاتحاد، وكابتن نبيل الشاذلي المقامة البطولة على شرفه، وكابتن عادل حافظ رئيس اللجنة الباراليمبية (منظم البطولة)، وكابتن طارق برجاس رئيس لجنة الحكام.





وأشاد بأولياء الأمور والمدربين ورؤساء النوادي على جهودهم لتقديم مستوى جيد مع الأبطال، واختتم بتوضيح شروط الاتحاد الجديدة التي بدأت تتضمن بعضا من الشروط الدولية والأولمبياد للسباحة في محاولة للانتقال بها وتطويرها.





كما أكدت «رشا الصراف» رئيس الاتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد لموقع صدى البلد: "هؤلاء الأبطال في حاجة لدعمنا الدائم، فهم رغم كف البصر يحاولون جاهدين إثبات ذاتهم ورفع اسم بلادهم باذلين أقصى جهد لتطوير أنفسهم وتحقيق أفضل ما لديهم".

أقام الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين برئاسة الدكتور أحمد محمد عوين بطولة الجمهورية لسباحة المكفوفين أمس، الأربعاء، بنادي مدينة السادس من أكتوبر، وقد أقيمت البطولة على شرف حضور شيخ السباحين الكابتن «نبيل الشاذلي» رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.