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رياضة

الدوري السعودي.. عقوبات مالية محتملة على لاعبي النصر بعد مباراة ضمك

الخميس 30/يناير/2020 - 05:57 م
نادي النصر السعودي
نادي النصر السعودي
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي النصر وضمك، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكل منهما، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ( الدوري السعودي ).

ولم يحضر أي لاعب من لاعبي نادي النصر لمنطقة الفلاش زون ( المنطقة الإعلامية ) بعد المباراة، مما يعرض اللاعب المفترض أن يتواجد في تلك المنطقة لغرامة مالية من قبل الإتحاد السعودي لكرة القدم، وقدرها 20 ألف ريال.

يذكر أن البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر، قد تم تغريمه الجولة الماضية لعدم حضوره لمنطقة الفلاش زون بعد مباراة نادي الشباب.

ويحتل نادي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي ، برصيد 34 نقطة ، متفوقًا على نادي الهلال صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين، مع تبقي مباراة لنادي الهلال.
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