"محلية النواب" توصي بضرورة وضع خطة بجدول زمني لتطوير ورفع كفاءة الطرق بالجيزة

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بضرورة وضع خطة بجدول زمنى لتطوير ورفع كفاءة الطرق في محافظة الجيزة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، كما أوصت بوقف إهدار المال العام في الطرق بسبب الإتلاف وأعمال التطوير وغيرها، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب متعلقة بتهالك الطرق الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق بالجيزة، مطالبين بسرعة الحل للتيسير على المواطنين وتخفيف معاناتهم.





وتضمنت طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر رصف الشوارع الرئيسية بالعمرانية (الثلاثين – الزهراء – الدكتور) ما يؤدي للازدحام الشديد والتكدس المروري.





وطالب النائب إيهاب منصور، بتحديد موعد الانتهاء من رصف الطرق والشوارع الرئيسية، وتساءل عن إجراءات المحافظة علي الأسفلت والطرق في مصر، وآلية تنسيق لرصف هذه الطرق، مشيرا إلى أنه طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن تكلفة الطرق كلها في مصر 400 مليار جنيه، وأن نسبة الطرق بمديريات الطرق 70% بقيمة (383 مليار جنيه)، وأنه إذا كانت نسبة الإتلاف السنوي في الطرق 5%، فذلك معناه أنه إتلاف الطرق يهدر على الدولة 20 مليار جنيه سنويا.





وناقشت اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد إسماعيل، بشأن: البطء الشديد في تنفيذ رصف الطريق الموازي بناحية بولاق الدكرور، وسوء حالة بعض الشوارع ومنها شارع الملكة، وترعة عبدالعال (2)، كفر طهرمس، العشرين، ناهيا، زنين، بالإضافة إلى انتشار القمامة التي تعوق الحركة المرورية.





وتحدث النائب محمد إسماعيل، عن إشكالية الصرف الصحي في شارع الملكة، وقال إن الشارع معطل ويحتاج للرصف، وكذلك شارع زنين، وشارع كفر طهرمس تم رصفه وتهالك، ولفت إلي مشكلة كبيرة متعلقة بالقمامة وإلقائها في الشوارع، مما يؤدي إلي إتلاف الطريق بعد رصفه، مطالبا بتفعيل الجمع السكني للقمامة، ودعا لإدراج هذه الشوارع في الخطة لرفع كفاءتها.





كما نظرت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد المعز الحفني بشأن عدم رصف طريق مصر - أسيوط الزراعي من المنيب إلى مدينة العياط، رغم سوء حالة الطريق وما يسببه من حوادث، وطالب النائب محمود عبد المعز، برصف طريق مصر أسيوط الزراعي من المنيب إلي العياط.





واستعرض النائب صبحي الدالي، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن الحوادث المتكررة على طريق المريوطية، مما يؤدي إلى إزهاق أرواح المواطنين، مطالبا بالتصدى لهذه المشكلة للحفاظ على أرواح المواطنين.





من جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك مشكلة بالفعل في إهدار المال في الطرق، متابعا: "فطنا لهذا الموضوع منذ تولي المسئولية، وقلت إن فتح الشوارع الرئيسية يكون بموافقة المحافظ شخصيا، والطرق الأخري تحت إشراف رؤساء الأحياء، وإحدي الشركات تجاوزت في طريق غرمتها رصف الشارع كله، ويوجد قصور شديد في هذا الملف، ولابد من الرقابة علي المقاولين أثناء عمل الرصف وغيره لأنهم أحيانا يتسببوا في تلف المرافق".





واستطرد المحافظ: "مطلوب مزيد من الرقابة علي رش المياه باعتبارها ثروة قومية وتتسبب في تلف الأسفلت، ولابد من محاسبة المقصرين والمخالفين، وهيئة النظافة والتجميل كانت ترش مياه يوميا صباحا ومساء ومنعت ذلك"، واستكمل: "إحنا مش بننام أنا والجهاز المعاون، وقريبا سيتم الانتهاء من تطوير العديد من الشوارع، وحل مشاكل المرافق، وسيتم تركيب انترلوك في شوارع بولاق الدكرور".





وأشار المحافظ إلى أنه التقي كامل الوزير، وزير النقل، منذ أيام قليلة، وطلب منه مزيد من الدعم للطرق في الجيزة، ووعده الوزير بذلك.





وردا على النائب صبحى الدالى بخصوص الحوادث على طريق المريوطية، عقب المحافظ، قائلا: "بالنسبة لطريق المريوطية، متفق مع النائب ومش متفق، اتفاقي إنه مينفعش نسمح بتكرار الحوادث، ووجهت إدارة المرور بعمل علامات إرشادية علي هذا الطريق، وما لا أتفق معه، أن المشكلة سببها الطرق فقط، فمعظم الحوادث راجعة لخطأ بشري، مش موضوع الطريق، ومش هنبخل نعمل أي حاجة لحماية أهلنا ومنع الحوادث، وسنطور طريق المريوطية".





بدوره، عقب ممثل إدارة المرور، مؤكدا أن هناك دوريات مستمرة ودائمة على الطريق لضبط أي مخالفات مرورية، وللحد من وقوع الحوادث، ويوجد على طريق المريوطية رادار، و4 دراجات بخارية وونشان"، ووعد بتكثيف العمل لضبط الطريق وحل هذه المشكلة.