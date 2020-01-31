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ديني

رئيس المجلس الاستشاري لعلماء إندونيسيا: التطرف الفكري يؤلم الحضارة الإنسانية

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:57 ص
رئيس المجلس الاستشاري
رئيس المجلس الاستشاري لعلماء إندونيسيا مع محررة صدى البلد
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يارا زكريا
قال الدكتور محمد دين شمس الدين، رئيس المجلس الاستشاري لعلماء إندونيسيا، والأستاذ بجامعة جاترتا الحكومية، إن قضية التجديد في الفكر الإسلامي مهمة جدًا منبهًا بان الواقع يتطلب مناقشتها لانتشار التطرف الفكري والأخلاقي في أنحاء عدة من العالم.

وأضاف" شمس الدين" في تصريح خاص لــ " صدى البلد" على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر، أن هذا التطرف الفكري يؤلم الحضارة الإنسانية؛ لذا على المسلمين أن يقدموا البديل الحضاري لهذا الفساد المتراكم. 

ونوه رئيس المجلس الاستشاري لعلماء إندونيسيا إلى  الحاجة الماسة للتجديد الفكر الإسلامي، مبينًا أن  نشر الأفكار الصحيحة عن الدين الإسلامي وتوضيح صورته الحقيقة للجميع من المسلمين وغير المسلمين حول العالم هو البداية الحقيقة للتجديد.

وأشار إلى أن ثوابت الدين الإسلامي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لا علاقة للتجديد بها، أما المتغيرات ومستجدات العصر هي مجال التجديد.

واختتم أن عدم الفهم الصحيح للدين أبرز أسباب التطرف الذي لا يرتبط بدين معين ولا مكان أيضًا.


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