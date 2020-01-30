تركي آل الشيخ يعلن عن موعد عودته إلى الرياض بعد إجراء عملية جراحية في نيويورك .. شاهد

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، موعد عودته إلى الرياض بعد إجراء عملية جراحية فى نيويورك لإزالة الورم .









ونشر آل الشيخ تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتب " ‏الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه ... الحمدالله ... الحمدالله 🇸🇦🙏🏻❤️ جايك يا الرياض قريبا إن شاء الله ".









وحازت التغريدة على اعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :









‏‎الحمدلله على السلامة والله يمتعك بالصحة والسلامة ويجمع لك بين الاجر والسلامة يابو ناصر 🌹.





‏‎الحمدلله على السلامة ابا ناصر

وترجع بالسلامة يارب 🌹🙏🏼.









‏‎الحمدلله على السلامه والله لايعيده من مرض .. وتوصل لاهلك واحبابك بالسلامه 🙏🏻.









‏‎الحمد لله على السلامة معالي المستشار وإن شاء الله ترجع سالم غانم وبأحسن حال🙏.









خضع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، لـ عملية جراحية في نيويورك لإزالة ورم، وأعلن منذ فترة عن مرضه وطالب الجماهير بالدعاء له.