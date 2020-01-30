بسبب كورونا.. طلب إحاطة عن إعداد حملات للتحذير من خطورة تبادل القبلات بين المصريين

تقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فــى شــأن(منع انتشار فيروس كورونا بين المصريين).





وتضمن الطلب أن فيروس كورونا المنتشر حاليًا في العديد من الدول وخاصةً الصين هو سلالة جديدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز الرئوى وهو أحد مجموعات الفيروسات التي تتراوح الاصابة بها في البشر بين نزلات البرد البسيطة إلى الالتهابات الرئوية الحادة وقد يؤدى إلى الوفاة.





وأكد أن الفيروس ينتشر عادة عن طريق ملامسة المريض أو استنشاق الرذاذ الصادر عن أحد المرضى، ولذلك فيمكن انتقاله بسهولة عن طريق تبادل القبلات، وهى العادة التي تنتشر بين المصريين جميعًا.





وطالب الحكومة بإعداد حملات توعية تحذر من خطورة عادة تبادل القبلات بين المصريين في مختلف المناسبات، وهو ما قد يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا في مصر.