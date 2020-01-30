مبادرة خيرية من نادي روتاري كايرو تحت عنوان "شتاء دافئ"





وتعد المبادرة أحد المشروعات المشتركة التي يقوم بها نادي روتاري كايرو ويست مع جمعية إشراقة للتنمية والتدريب في إطار التحالف الاستراتيجي بينهما وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بينهما كما يأتي في إطار النشاطات الخدمية الخيرية التي يقوم بها النادي بالمشاركة مع عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والتي تستهدف المناطق الأكثر احتياجا في إطار خطة النادي للسنة الروتارية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.





ويعتزم نادي روتاري كايرو ويست زيادة مشروعات المشاركة المجتمعية خلال الفترة المقبلة مع التركيز على أهمية تنوعها واستهداف مناطق متعددة حتى يتسنى خدمة أكبر عدد ممكن من الفئات الأولى بالرعاية.

قام نادي روتاري كايرو ويست برئاسة إسلام الغزولي بالتعاون مع جمعية إشراقة للتنمية والتدريب بإطلاق مبادرة " شتاء دافئ " وقد قام وفد من أعضاء نادي روتاري كايرو ويست بتسليم رئيس حى المحروسة 110 بطانيات لتوزيعها على سكان الحي وذلك فى إطار المساعدات لأهالي المنطقة.