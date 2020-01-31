وفد بني سويف يستكمل إطلاق قافلة "نور حياة" الطبية..اليوم

أعلن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، انه سيستكمل اليوم الجمعة تنظيم قافلة طبية مجانية "نور حياة" تخصص رمد، برعاية صندوق تحيا مصر، حيث بدأ تنظيم القافلة الطبية المجانية "نور حياة" تخصص رمد أمس الخميس ، وذلك بمركز شباب اطواب، بمركز الواسطى، في محافظة بنى سويف.



يأتى ذلك فى إطار مبادرة نور حياة، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر.

وتستهدف مبادرة نور حياة الوصول بمصر لكى تصبح خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.