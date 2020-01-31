حفل ختام رائع لأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص تحت رعاية الرئيس السيسي..وإشادة من اللاعبين بالجهود المصرية في التنظيم

- ثلاثة وزراء يودعون اللاعبين الأفارقة واللاعبون يقلدونهم ميدالياتهم

- عبد الوهاب:

ما حدث دون في تاريخ الأولمبياد الخاص بحروف من نور









ضجت قاعة القوات الجوية التي احتضنت حفل ختام الألعاب، بالتصفيق الشديد ثلاث مرات وهي تشاهد موقفا رائعا عندما قام ثلاثة لاعبين أفارقة حصلوا على الميداليات الذهبية خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الإفريقية الأولى بخلع ميدالياتهم التي حصلوا عليها وتقليدها لـ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.





ولم يصدق أحد ما حدث وأكد اللاعبون الافارقة أنهم أقدموا على تلك الخطوة من داخلهم، من شعورهم بأن مصر من خلال تلك الوزارات قدمت لهم اجمل هديه في حياتهم، وهي إقامة أول ألعاب أفريقية لهم، وان مشاركتهم في تلك الألعاب سوف تظل محفورة في أذهانهم، وانهم رغم أن عدد كبير منهم شارك في العديد من الألعاب سواء وطنية أو عالمية الا أن مشاركتهم في أول العاب أفريقية تحمل طعما ومذاقا خاصا.





- حفل ختام دافئ:





ومثلما كان حفل الافتتاح رائعا ومعبرا .. جاء حفل الختام رغم إقامته في صالة مغطاة مفعما بدفء إنساني، وشعور بالفرح كسا وجوه وقلوب جميع اللاعبين الذين زينوا صدورهم بما حصلوا عليهم من ميداليات حتى اللاعبون الذين حصلوا على شارة مشاركة، وفق قواعد الأولمبياد الخاص، من أن الكل فائز حيث يحصل اللاعبون الثلاث الأوائل وفق القواعد الأولمبية يحصل الأول على ذهب والثاني على فضة والثالث على البرونز، ويحصل من الرابع حتى الثامن على شارة مشاركة، كل لون يحمل مركزا خاصا به.





وبدأ الحفل بالسلام الوطني بعد دخول الضيوف وجلوسهم في أماكنهم، ثم قام مقدم الحفل بمقدمة أجمل فيها حديثا مختصرا حول اول العاب افريقية أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي اخر اسبوع من ولايته للاتحاد الأفريقي.





- فيديو حفل الافتتاح ينال الإعجاب :





وتم عرض فيديو قصير عن حفل الافتتاح والذي اعتبر مفاجأة مبهرة للجميع الذي يختلف كليا عن مشاهدته في إستاد الدفاع الجوي، حيث بهرتهم فقرات حفل الافتتاح خاصة الألعاب النارية واغنية حفل الافتتاح التي قدمها المطرب مدحت صالح والمطربة كينزى تركي غنت بالإنجليزية والفرنسية ومع أنغام الاغنية رقص اللاعبون خاصة ان بها بعض النغمات الافريقية.





- محيي الدين وحصاد الألعاب:





ثم قدم د. عماد محيي الدين عضو اللجنة التنفيذية العليا للألعاب مجموعة من الإحصاءات وجميع تفاصيل الالعاب، خاصة عدد اللاعبين ونسب المشاركة واعداد اللاعبين الذكور واللاعبين الاناث، وان هذه هي أول العاب تتساوى فيها عدد اللاعبين الذكور مع عدد اللاعبين الإناث متفوقين بذلك عن أخر ألعاب عالمية أقيمت بأبوظبي وكانت النسبة 40 إلى 60.





واستعرض محيي الدين كل رياضة على حده، بعدد المباريات، والنتائج التي شهدتها كل رياضة، وعدد الميداليات التي توج بها اللاعبون بشكل إجمالي.





كما تطرق بالحديث حول الأحداث التي أقيمت مواكبة للألعاب، مثل برنامج صغار السن من اللاعبين والذي شارك فيه 50 لاعبا ولاعبة، ثم برنامج شديدي الإعاقة والذي شارك فيه 17 لاعبا ولاعبة من شديدي الإعاقة، ثم مؤتمر شباب القادة والذي قدم مجموعة من التوصيات سوف يتم تطبيقها، وأخيرا الكشف الصحي على اللاعبين والذي شارك فيه أكثر من 300 طبيبا و متطوعا، وتم خلاله ست كشوف على جميع اللاعبين الذين شاركوا في الألعاب.





- فيديو من قلب الاحداث:





وتم عرض فيديو أعدته اللجنة الإعلامية برئاسة د. محمد عزت تناول لقطات معبرة عن ما حدث في الألعاب وفي مختلف الرياضيات ، وكانت لقطات شديدة التعبير من مختلف مواقع الألعاب ، سواء كرة القدم التي جرت على ملاعب ستاد الدفاع الجوي ، او ألعاب القوى التي جرت على مضمار ستاد القاهرة ، و البوتشي الذى جرى على أحد الملاعب الفرعية ، واخير كرة السلة التي أقيمت بالصالة المغطاة .





كلمات للاعبين ورؤساء الوفود:





ثم قام مقدم الحفل بدعوة أحد اللاعبين الافارقة لإلقاء كلمة اللاعبين، وقام د. شريف أبو العينين رئيس لجنة المتطوعين بالحديث عن متطوعي الألعاب، حيث تقدم أكثر من ألفي متطوع تم اختيار 375 من بينهم ، ثم دعا متطوعة للحديث عن تجربتها ، والتي وصفتها بأنها كانت أكثر من رائعة ، ورغم أنها تطوعت من قبل في أكثر من بطولة رياضية كان آخرهما كـأس الأمم الافريقية للكبار و تحت 23 سنة ، الا أنها شعرت بسعادة خاصة لخوضها تلك التجربة مع الأولمبياد الخاص ، وسوف تظل تتذكرها على مدى حياتها ، وسوف تحرص على التطوع في المستقبل لأى حدث رياضي لذوى الإعاقة الفكرية .





ثم كانت كلمة رؤساء الوفود حيث تم دعوة ممثل لشمال افريقيا وأخر لأفريقيا، ورغم أنهما من منطقتين مختلفتين الا أن كان حديثهما متشابها، حيث قدما الشكر لرئيس مصر الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي لرعايته لتك الألعاب، وللشعب المصري الذى أشعرهم بأنهم في بلدهم الثاني، والمهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا، والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمتطوعين ورؤساء اللجان العاملة في الألعاب، وانهم بالفعل عاشوا اجمل وأسعد الأوقات، وانهم حملوهم بتحية خاصة ينقلونها للجميع .





- الرئيس الإقليمي وحروف من نور:





وفى كلمته الختامية .. قال المهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ـ، إن ما حدث قد كتب في تاريخ الأولمبياد الخاص بحروف من نور ، وسوف يكتب انه ولأول مرة تقام العابا بين اقليمين ، وان أفريقيا تخطو بخطوات كبيرة وواسعة في المستقبل ، رغم النشأة الحديثة لعدد كبير من برامج القارة السمراء ، وانه سعيد بما تحقق من انجازات رياضية لجميع اللاعبين الذين عادوا الى بلادهم وهم محملون بما حققوه من ميداليات ، ورغم أن الفلسفة التي يرتكز عليها الأولمبياد الخاص من أن الكل فائز ، فهذا قد تحقق خلال تلك الألعاب بأن كل من جاء الى مصر وشارك في هذا الألعاب عاد الى بلاده محملا بالكثير من المكاسب ، بداية من المدرب الى رئيس الوفد الى اللاعبين ، من خلال الخبرات التي تم اكتسابها من تلك الألعاب .





- شكرا لمصر ولرئيس مصر:





وفى كلمة تشارلز نيامبى الرئيس الإقليمي لأفريقيا كرر شكره مرة أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رعى الألعاب ولحفاوة الشعب المصري، حيث شعروا بدفء مشاعرهم وفى كل مكان ذهبوا إليه، وأنه لمس ذلك من خلال حديثه مع رؤساء وفود الدول الأفريقية وأيضا مع اللاعبين، وانه على يقين من أن البرامج الأفريقية سوف تأخذ دفعة قوية عقب عودتها الى بلاده ، وانه يحلم بأن تقام هذه الألعاب الافريقية بشكل منتظم كل أربع سنوات ، ويصل الى العدد الذي وصلت اليه الألعاب الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وعاد ليكرر الشكر للمهندس ايمن عبد الوهاب واصفا بأنه لولاه ما اقيمت تلك الألعاب ، وقدم أيضا الشكر الى أعضاء الرئاسة الإقليمية والى زملائه في منطقة أفريقيا .





رواندا تتسلم علم الألعاب الأفريقية:





ثم قامت مراسم تسلم على الألعاب حيث قام رئيس بعثة راوندا باستلام علم الألعاب الافريقية، وكانت عملية إنزال علم الألعاب قد تمت صباح الخميس وتم حملة إلى قاعة القوات الجوية حيث مراسم حفل الختام ليتم تسليمه وفق قواعد الأولمبياد الخاص الى الدولة التي سوف تقوم بتنظيم الألعاب القادمة وهي رواندا.





وبعدها ثم أطفأ الشعلة وسط حالة من التصفيق الشديد من جميع كل من احتشدت بهم القاعة، حيث كانت عملية الإطفاء عبر لقطة مصورة من الفيديو.





- تكريم الرعاة العشرة:





ثم جاءت لحظة تكريم الرعاة العشرة الذي كان لهم دور كبير في إنجاح الألعاب من خلال دعمهم المادي والمعنوي، فلم يقتصر دور الرعاة على تقديمهم الدعم المادي، بل كان هناك دعما معنويا تمثل في المشاركة في عدد من الأحداث والفعاليات الرياضة وخاصة الرياضات الموحدة، في العاب القوى وكرة السلة.





ثم جاءت الفقرة الفنية وألعاب السيرك والتي أدخلت الكثير من الفرحة والسعادة عندما اختلطت جميع الرقصات الافريقية مع كلمات واغنية حفل الافتتاح.



