AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد

الخميس 30/يناير/2020 - 07:24 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
قامت كاميرا موقع صدي البلد بمغامرة صحفية،وذلك علي عمق 7 أمتار تحت الأرض،وذلك لاستكشاف المقابر التي تضمنها الكشف الأثري الجديد في تونا الجبل، والذي تم إعلانه اليوم الخميس في محافظة المنيا.

المقابر توجد في منطقة الغريفة في تونا الجبل،حيث تعمل هناك البعثة الاثرية المصرية برئاسة د.مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للآثار،والتي نجحت فى الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى تخص كبار كهنة  الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من اقاليم مصر العليا وعاصمته الاشمونيين.

المقابر التي نزلنا إليها جاءت ضمن الموسم الثالث لأعمال البعثة، والتي كشفت خلاله عن ١٦ مقبرة بها حوالي ٢٠ تابوت مختلفة الأشكال والأحجام ،من بينهم 5 توابيت مصنوعة من الحجر الجيري على هيئة آدمية منقوشة بكتابات الهيروغليفية.


وخلال مغامرتنا داخل المقابر رصدنا أيضا 5 توابيت خشبية فى حالة جيدة من الحفظ، بعضها محفور عليه اسماء اصحابها مثل تابوت "حر" وتابوت "جحوتى اير دى اس" وتابوت "حر وجا"، بالإضافة الي  اكثر من  10.000 تمثال اوشابتى مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر اغلبها محفور عليها ألقاب المتوفين. 


و قد عثرت البعثة ايضا علي اكثر من  ٧٠٠ تميمة مختلفة الأشكال والأحجام  والمواد من بينها جعارين القلب، وتمائم الآلهة  ،وأعمدة الجد رمز المعبود اوزير ، والتمائم المصنوعة من الذهب الخالص منها تميمة على شكل علامة "البا المجنحة" وتميمة عين الاوجات وتميمة على شكل الكوبرا المجنحة، فضلا عن العديد من الاوانى الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام.
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تماسيح ونمس والصقر حورس.. تفاصيل أنواع حيوانات عثر عليها في الكشف الأثرى بسقارة..صور

30 صورة لمغامرة صدى البلد في سقارة لاستكشاف خبيئة الحيوانات المحنطة

جعران سقارة الضخم.. حشرة مقدسة عند قدماء المصريين تطرد الشر ..صور

تمثال ملكي على هيئة أبي الهول.. كشف أثري جديد في تونا الجبل بالمنيا

بعثة أثرية تكتشف تمثالا ملكيا على هيئة أبي الهول في تونا الجبل بملوي..صور

شبيه أبو الهول .. تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا .. شاهد

ترشيحاتنا

شركة إسرائيلية تحقق مكاسب هائلة من فيروس كورونا .. تفاصيل

وضعت مخدرًا له في الشاي.. ضبط سيدة وعشيقها وآخر لتورطهم في قتل زوجها بالسلام

الاتحاد السكندرى يضم محمد الصباحي لاعب أسوان

الفلبين: تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

خوف وقلق بين لاعبي الأهلي بسبب اليو بادجي | تفاصيل

أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد

بعد قص وتغيير لون شعرها.. نيرمين الفقى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

بعد قضائه 25 عاما في السجن.. تحليل DNA يثبت براءة متهم