أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد

قامت كاميرا موقع صدي البلد بمغامرة صحفية،وذلك علي عمق 7 أمتار تحت الأرض،وذلك لاستكشاف المقابر التي تضمنها الكشف الأثري الجديد في تونا الجبل، والذي تم إعلانه اليوم الخميس في محافظة المنيا.





المقابر توجد في منطقة الغريفة في تونا الجبل،حيث تعمل هناك البعثة الاثرية المصرية برئاسة د.مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للآثار،والتي نجحت فى الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى تخص كبار كهنة الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من اقاليم مصر العليا وعاصمته الاشمونيين.





المقابر التي نزلنا إليها جاءت ضمن الموسم الثالث لأعمال البعثة، والتي كشفت خلاله عن ١٦ مقبرة بها حوالي ٢٠ تابوت مختلفة الأشكال والأحجام ،من بينهم 5 توابيت مصنوعة من الحجر الجيري على هيئة آدمية منقوشة بكتابات الهيروغليفية.









وخلال مغامرتنا داخل المقابر رصدنا أيضا 5 توابيت خشبية فى حالة جيدة من الحفظ، بعضها محفور عليه اسماء اصحابها مثل تابوت "حر" وتابوت "جحوتى اير دى اس" وتابوت "حر وجا"، بالإضافة الي اكثر من 10.000 تمثال اوشابتى مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر اغلبها محفور عليها ألقاب المتوفين.







