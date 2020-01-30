بعد خطبتها لشاب مصري.. 20 إطلالة مميزة لـ جينفر جيتس

أعلنت جينيفر جيتس ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة ميكروسوفت بيل جيتس اليوم الخميس، موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به الفارس المصري نايل نصار، وجاء ذلك في تدوينتين نشرهما نايل و جينيفر على صفحتهما الرسمية بموقع مشاركة الصور "إنستجرام".
حساب جينيفر جيتس على أنستجرام ملئ بصورها العفوية ، فهي بسيطة في أزيائها، تفضل الألوان المبهجة كالأخضر، الأبيض، والأحمر، وتحرص على رشاقتها وتتمتع بقوام مثالي .
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شعرها الأصفر الطويل يمنحها جمال مختلف، مع بشرتها البيضاء، فهي لا تتكلف في استخدام منتجات التجميل، وتتميز كل صورها بظهورها بلوك طبيعي دون الإفراط في استخدام المكياج.
جينيفر جيتس تبلغ من العمر 21 عاما، وهي من أصل أمريكي وولدت في واشنطن ، والتقت بالشاب المصري نايل نصار بعد انتقاله للعيش في كالفورنيا في عام 2019 .
درست جينيفر جيتس علم الأحياء في جامعة ستانفورد وهي نفس الجامعة التي درس فيها نايل نصار وتخرج فيها عام 2013 .
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