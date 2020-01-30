بعد خطبتها لشاب مصري.. 20 إطلالة مميزة لـ جينفر جيتس

أعلنت جينيفر جيتس ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة ميكروسوفت بيل جيتس اليوم الخميس، موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به الفارس المصري نايل نصار ، وجاء ذلك في تدوينتين نشرهما نايل و جينيفر على صفحتهما الرسمية بموقع مشاركة الصور "إنستجرام".





حساب جينيفر جيتس على أنستجرام ملئ بصورها العفوية ، فهي بسيطة في أزيائها، تفضل الألوان المبهجة كالأخضر، الأبيض، والأحمر، وتحرص على رشاقتها وتتمتع بقوام مثالي .





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شعرها الأصفر الطويل يمنحها جمال مختلف، مع بشرتها البيضاء، فهي لا تتكلف في استخدام منتجات التجميل، وتتميز كل صورها بظهورها بلوك طبيعي دون الإفراط في استخدام المكياج.



