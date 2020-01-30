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توك شو

أحمد صيام: سأعتزل التمثيل في هذه الحالة.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 06:20 م
احمد صيام
احمد صيام
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هاني حسين
قال  الفنان أحمد صيام، إنه يحب التمثيل في الأعمال الدرامية والفنية ولا  يهتم بالجانب المادي على الاطلاق.

وأضاف صيام في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لما أعرف انا بحب التمثيل ليه سوف أعتزل التمثيل على الفور  ولكنني حتى الآن لا اعرف سبب حبي للتمثيل ".

وقال:"  أخي كان يرغب في أن يكون ممثلا، وكنت أرغب في أن أصبح  ضابطا ولكن العكس هو الذي حدث".

وتابع أحمد صيام:"  طوال عمري كنت بحب التمثيل  كهاو ولكنني لم اكن اعلم اني ساحترف مهنة التمثيل".

وأكمل :"  شقيقتي كانت ترغب في امتهان مهنة الغناء ولكنني طلبت منها عدم الدخول في هذا المجال لأنها كانت صغيرة في السن".

وأكد قائلا:"  لم اقرر ان احترف التمثيل وان يكون مصدر دخل بالنسبة لي، وفي بداية دخولي مجال التمثيل كنت احتفظ بمهنتي كمحاسب في شركة مقاولات".
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