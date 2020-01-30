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محافظات

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية

الخميس 30/يناير/2020 - 07:02 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون
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جمالات الدمنهوري
اختتم اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية زيارته للبحيرة برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ،  بتفقد منتجع بيت الوادي، بمركز ومدينة وادى النطرون والذى تم رصفه وتوسعته على مساحة ١٣٠ فدانا  بطول ١.٢ كم بتكلفة ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه .

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وتضمنت زيارة  شعراوى مركز ومدينة وادى النطرون اليوم تفقد المنطقة الصناعية بوادى النطرون، المقامة على مساحة ٥٠٠ فدان وتضم ٣٠٣ مشروع قائم بخلاف المشروعات الجارى تنفيذها
   
وقام الوزير ويرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بزيارة مطحن بست فلور لطحن الدقيق ٧٢٪ والذى يضم مصنع للمكرونة والمقام على مساحة ١٠ آلاف متر ويوفر ٢٠٠ فرصة عمل، ومصنع زيتونة لإنتاج زيت الزيتون، المقام على مساحة ٦ آلاف متر ويوفر ١٥٠ فرصة عمل، كما تفقدوا مصنع سكاى ترى لإنتاج مخلل الزيتون والمقام على مساحة ١٠ آلاف متر ويوفر ١٢٠ فرصة عمل،

كما شملت الجولة زيارة مصنع عبجى لإنتاج البتروكيماويات المقام على مساحة ٤٢ ألف متر مربع ويوفر ٦٠٠ فرصة عمل بإستثمارات مليار جنية مصرية/أجنبية، وينتج  ٦٠٠ طن/سنة ويغطى إحتياجات السوق المحلى مع فائض ٦٠٪ للتصدير .

واستعرض اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة خلال الجولة المقومات والفرص الواعدة للإستثمار بنطاق المحافظة والجهود المبذولة لدفع عجل الإستثمار، مؤكدًا أن المحافظة واعدة من الإمكانيات التى تؤهلها لأن تكون محافظة صناعية بجانب كونها زراعية .

وكان وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة قد قاما خلال زيارتهما لوادى النطرون بزرع نخلتين بطرق مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي زرع مليون نخلة والتى تجوب جميع محافظات مصر.
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لوادى النطرون بتفقد المنطقة الصناعية
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