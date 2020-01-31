عميد معهد لغات المنيا يفجع جامعة عين شمس...المحرصاوي يحاضر حول "كيف تكون أستاذا ناجحا؟".. ملتقى شباب العالم الإسلامي السادس يشيد بالبيان الختامي لـ التجديد بالأزهر الشريف

مات فجأة خلال الاجتماع.. عميد معهد لغات المنيا يفجع جامعة عين شمس
المحرصاوي يحاضر حول "كيف تكون أستاذا ناجحا؟" لطلاب ملتقى شباب العالم الإسلامي السادس بالإسماعيلية
أول أفواج جامعة المنيا تصل الفيوم للمشاركة بأسبوع الفتيات الخامس
ملتقى شباب العالم الإسلامي السادس يشيد بالبيان الختامي لمؤتمر التجديد بالأزهر الشريف
الاتحاد الرياضي يطمئن على جاهزية الفيوم لأنشطة أسبوع فتيات الجامعات
توفي الأستاذ الدكتور صالح رمضان بكلية الآداب جامعة سوهاج وعميد معهد اللغات في المنيا وعضو اللجنة العلمية الدائمة للترقيات، امس، أثناء حضوره اجتماع اللجنة العلمية الدائمة للترقيات في كلية الألسن جامعة عين شمس .
وكشف مصدر مسؤول من داخل الاجتماع في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ملابسات الوفاة قائلا: "أثناء سير الاجتماع خرج الدكتور صالح شعر الدكتور صالح بحالة من الإعياء اضطر إلى مغادرة قاعة الاجتماع، وبمجرد خروجه من القاعة سقط على الأرض فاقدًا وعيه.
وأشار المصدر إلى أنه بمجرد سقوطه على الأرض حرص زملاؤه على نقله إلي مستشفى عين شمس التخصصي لكنه توفى حين وصوله المستشفي.
يذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ذهب إلى المستشفى للاطمئنان علي سهولة إجراءات وخروج تصريح الدفن.
ألقى الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، امس، محاضرة، بعنوان "كيف تكون أستاذًا ناجحًا؟"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الشباب السادس، للندوة العالمية لشباب العالم الإسلامي بمحافظة الإسماعيلية، والمقام تحت عنوان "الشباب والمبادرة"، وتنظمه الندوة بالتعاون مع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وأكد رئيس الجامعة، في بداية المحاضرة، لأبنائه من الطلاب المشاركين، أن مهنة التدريس والتعليم من أنبل وأشرف المهن الإنسانية على الإطلاق، وهي مهنة الرسل والأنبياء، ولا يهواها إلا الإنسان الذي يحب العلم، ويحب أن ينقله لغيره، وهي مرتبطة أساسًا ببناء الأمم والحضارات، مشيرًا إلى أن أهم عوامل نجاحها تتمثل في التدرج في تحصيل أبواب العلوم النافعة؛ وتحديد الأهداف والتخطيط الجيد.
وتناول رئيس جامعة الأزهر بالشرح بعض الصفات التي ينبغي أن يمتلكها الأستاذ الناجح، من الانضباط والالتزام في العمل، والثقة بالنفس، وما يطلق عليه في علم التنمية البشرية بالـ"الكاريزما"؛ لأن الأستاذ مطالبٌ بإقناع طلابه وتلاميذه فإن غابت عنه هذه الملكة، فلن يصل إلى هدفه، حتى وإن امتلك كل المعلومات اللازمة في تخصصه، لافتا إلى أنه من نافل القول طبعا، أن أي معلم مطالب بإتقان ما يُدرّس، واطلاعه على أحدث الطرق والأساليب الصحيحة للتدريس، واهتمامه بالملبس والمظهر اللائق.
وأشار إلى جانب مهم، من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الأستاذ الناجح، وللأسف فإن البعض يهمله، وهو أن يتمتع الأستاذ بروح المرح والدعابة، حيث إن ذلك كفيل بطرد الملل والفتور الذي قد يصيب الطلاب والدارسين بسبب الطبيعة الجادة والجامدة التي تتسم بها المادة العلمية الأكاديمية، وذلك مراعاة لحال المستمعين والدارسين.
وأضاف أنه ينبغي على المعلم أيضا أن يتحدث بلغة مناسبة تتميز بالوضوح والسلامة، لأن اللغة هي قناة توصيل المعلومات والأفكار، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمظهر كما يهتم بمادته العلمية، كذلك أكد على ضرورة الحذر من هوة السقوط من نظر الطلاب والدارسين حينما يلاحظون على الأستاذ حرصه على التكسب والتربح من العلم من خلال بيع كتب وخلافه، مشيرًا إلى ضرورة تحلي الأستاذ بالتواضع والصدق وحب طلابه والتواصل معهم، وتجنب التهديد بالعقاب والتوبيخ ، أو الحرمان من الدرجات، ولابد من العدل بين الطلاب حتى في النظر والاستماع إليهم أو توزيع الأسئلة عليهم.
واختتم محاضرته بالتأكيد على ضرورة إخلاص النية من جانب الأستاذ مبتغيا بعمله وجه الله عز وجل، ومساهمة إيجابية في رفعة شأن الوطن ببناء عقول شبابه بناءً سليمًا بعيدًا عن الأفكار الهدامة، منبهًا كل أستاذ أن مجال التدريس من أشرف المجالات، وأي مادة يدرسها، هي مساهمة مهمة في بناء المجتمعات والنهضة بها.
ونبه فضيلة رئيس الجامعة بضرورة تثبت الأستاذ والمعلم فيما ينقله أو يُنقل إليهم من معلومات، خصوصا في عصرنا الحالي الذي يتسم بسهولة الحصول على المعلومة، دون ذكر مصدرها، مشيرًا إلى نتائج بعض الشائعات التي رددتها -للأسف- بعض وسائل الإعلام دون تثبت أو رجوع إلى المصادر الموثوقة، والتي يريد مروجوها إثارة الفتن والفوضى والتطاول على مؤسسة الأزهر الشريف العريقة وعلمائها الأجلاء الذي أفنوا أعمارهم في خدمة الدين والعلم والوطن
وضعت جامعة الفيوم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، لمساتها الأخيرة على التجهيزات النهائية لحفل افتتاح أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي سيقام في الجامعة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير 2020، حيث يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.
وفي ذلك السياق أكد الدكتور محمد صبحى حسانين، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن هناك استعراضات متنوعة ومميزة خلال حفل الافتتاح بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الرياضية التيي سيشهدها الأسبوع.
وأضاف أنه تفقد المدن الجامعية للاطمئنان على الغرف التى سيقيم فيها الطالبات خلال الأسبوع كما أطمأن على الملاعب المفتوحة والصالات الخاصة بالأنشطة.
وأشار إلى أنه خلال الأسبوع تقام العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والعلمية، بالإضافة إلى نشاط الجوالة والخدمة العامة وماراثون رياضى كرنفال يجوب محافظة الفيوم.
وكان قد أكد الدكتور صبحي حسانين، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الوزارة تنظم 4 أنشطة كبرى خلال إجازة منتصف العام الدراسي والتي سيستمر بعضها خلال الفصل الدراسي الثاني.
وقال "حسانين"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أسبوع الطلاب الوافدين الرياضي بالتعاون مع قطاع الأنشطة والاتحاد الرياضي والإدارة المركزية للوافدين بجامعة قناة السويس في الأنشطة الرياضية خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل.
وأوضح أن دوري الشهيد الرفاعي يستمر على مدار العام الدراسي وحتى منتصف صيف 2020 ، ويشمل الدوري 27 مسابقة رياضية بين 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، حيث يشارك به طلاب من جميع انحاء الجمهورية.
وما ان بدأ الشهر الماضي وشهد انطلاق دوري الشهيد رفاعي للجامعات و قام الاتحاد بإجراء زيارات لضمان استعداد وتجهيز الملاعب لاستقبال الطلاب قبل انطلاقه.
تحركت أول أفواج طالبات جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، للمشاركة بأسبوع فتيات الجامعات الخامس المقام بجامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير وحتي 6 فبراير القادم، بمشاركة 4 آلاف طالبة من 25 جامعة حكومية.
و تحركت 40 طالبة ممثلات عن منتخبات الجامعة في نشاط الجوالة والمرشدات، بالإضافة للطالبات المشاركات في طابور العرض والكرنفال المصاحب للأسبوع والذي من المقرر أن ينطلق غدًا الجمعة من جامعة الفيوم يتقدمه رؤساء الجامعات ومحافظ الفيوم ليجوب المحافظة إعلانًا عن انطلاق فعاليات الأسبوع.
وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة حريصة علي التمثيل المشرف والمشاركة بالأسبوع، كأحد أهم الأنشطة القومية التي تقام بين الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة مشاركة بفاعلية في الأنشطة الرياضية، والعلمية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، والمرشدات.
وأشار الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، بأن باقي أفواج طالبات جامعة المنيا ستنطلق صباح الغد لتلتحق بباقي البعثة لحضور افتتاح الأسبوع المقرر له أن يكون الساعة السابعة مساء يوم السبت بحضور وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة ورؤساء ونواب الجامعات المصرية.
وأضح وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب أن الجامعة مشاركة بالأسبوع في بمسابقات خماسي كرة القدم، والفنون التشكيلية، والقرآن الكريم، والشعر، ودوري المعلومات العامة الثقافية، ومجلات الحائط، والمراسل التلفزيوني، والقصة القصيرة، والمقال، والبحوث الثقافية، كما ستشارك الجامعة بمسابقة الطالبة المثالية وفي مسابقة الشطرنج، بالإضافة لمشاركتها في النشاط العلمي بمسابقات دوري المعلومات العلمية، وأفضل جهاز إلكتروني وإبتكاري، وميكاترونك، ومجلة الحائط العلمية، والمعرض العلمي، والصناعات الصغيرة المنتجة، ومسابقة فوتوشوب لتصميم شهادة تقدير.
كما أكدت رندا علي نجيب مسئول التواصل للأسبوع، أن منتخب الجوالة فور وصوله لجامعة الفيوم قام باستلام الأرضي الكشفية والبدء في تجهيز وإقامة الأراضي الإرشادية وأعمال التخييم الخلوي، والنماذج الإرشادية التي تحتاجها عشيرة المنتخب داخل المخيمات الفرعية باستاد الفيوم الرياضي.
طالب الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، طلاب وطالبات الأزهر أن يكونوا نماذج مضيئة، تمثل مؤسسة الأزهر الشريف تمثيلا مشرفًا، ترفع راية الوسطية والاعتدال، في شتى المجالات والمواقع في مختلف دول العالم، وأن يكونوا أدوات لنشر قيم التسامح والسلام والتعايش في شتى ربوع الأرض، كما حثهم على الابتعاد عن كل دعاوى التشدد والتطرف، التي تهدف إلى تفتيت الأوطان.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية امس بفعاليات منتدى الشباب السادس، للندوة العالمية لشباب العالم الإسلامي بمحافظة الإسماعيلية، والمقام تحت عنوان "الشباب والمبادرة"، وتنظمها الندوة بالتعاون مع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وقال رئيس جامعة الأزهر :إنه ومنذ تولى مسئولية رئاسة الجامعة، وقد اعتمد سياسة الباب المفتوح مع أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات، مؤكدا أننا جميعا نشرف بانتمائنا إلى هذه المؤسسة العريقة التي يزيد عمرها على الألف عام، قضتها في نشر منهج الإسلام الوسطي والمعتدل، ليس في مصر وحدها، بل في ربوع الدنيا كلها.
وأشار إلى مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي الذي نظمته مؤسسة الأزهر خلال الأيام الماضية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وما شهده من زخم في الضيوف والمشاركين والأفكار، لافتا إلى النجاح الباهر للمؤتمر، والنتائج والتوصيات المهمة التي أعلنها الإمام الأكبر، مؤكدا أن هذا إن دل فإنما يدل على مكانة مؤسسة الأزهر الشريف والثقل التي تتمتع به بين أقطار العالم قاطبة، لافتا إلى أن هذا حصاد للجهود التي تبذل ليل نهار في خدمة الإسلام وطلاب العلم الوافدين للأزهر من أكثر من 120 دولة، وكذلك لجهود الإمام الأكبر شيخ الأزهر وجولاته الدائمة شرقا وغربا.
وشدد رئيس الجامعة على أن شغل إدارة الجامعة الشاغل، في إطار توجيهات الإمام الأكبر، هو التواصل المباشر والفعال مع كل طلاب ومنتسبي الجامعة سواء في القاهرة أم الأقاليم، أو الوافدين من دول العالم المختلفة، موضحًا أن حرصه على المشاركة في مثل هذا اللقاءات والفعاليات، هو الاستماع إلى أبنائه، والإجابة عن جميع الاستفسارات.
وأضاف رئيس الجامعة، أن سعادته كأستاذ تكتمل وتبلغ مداها حين يرى تلاميذه أصبحوا أساتذة وزملاء له، ناصحا إياهم بأن يستغلوا كل فرصة ممكنة للاستفادة من فترة تواجدهم في الجامعة وتحصيل شتى العلوم النافعة، ضاربا لهم المثل بأن يكونوا مثل النحلة يتنقلون ويتتلمذون على أيدي أساتذتهم، ويستوعبون أجمل ما لديهم، ناصحا إياهم، بأن يكونوا رجالا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأن يعدوا أنفسهم ليكونوا قادة المستقبل، ويسهموا بإيجابية وفعالية في بناء أوطانهم بكل جهد وإخلاص.
وحذر الطلاب من الوقوع تحت تأثير الشائعات التي يروجها البعض من خلال مواقع "التواصل الاجتماعي" أو "التدمير الاجتماعي" بهدف زعزعة ثقتهم بالمؤسسة، والتشكيك في الإنجازات والطفرات التي نحققها، والنيل من عزيمتهم وثقتهم بأنفسهم، وإشاعة جو من الإحباط واليأس، مشيرًا إلى أن خلف هذا الأمر صفحات مشبوهة، وأيدي وأفكار ملوثة، تسعى لإشاعة الفوضى بين الشباب .
شارك في الافتتاح واللقاء الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حامد أبو طالب، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والدكتور عبدالحميد المزروع مساعد الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي للمكاتب والعلاقات الدولية، والمهندس خالد الشكر، مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمصر، والدكتور مصطفى الشيمي، مدير عام المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة، والأستاذ عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر.