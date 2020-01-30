أحدهما هارب من السجن فى أحداث يناير.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة فى مواجهة قوات الأمن العام

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللوء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام في مداهمة وكر اختباء عنصرين اجراميين شديدى الخطورة باسيوط.





البداية عندما وردت معلومات لمفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بـأمن أسيوط مفادها تواجد عنصرين شديدي الخطورة عاطل 39 سنه والسابق اتهامه في 5 قضايا "قتل ، سرقة بالإكراه ، سلاح" وهارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث 25يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة ( قتل عمد) ومطلوب التنفيذ عليه في جناية "سرقة بالإكراه " والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا خطف وسرقة بالإكراه وعاطل 33 سنه والسابق اتهامه في 8 قضايا "خطف سرقة بالإكراه ، سرقة" ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا سرقة وسلاح وخطف مُقيمان بدائرة مركز ديروط بأمن أسيوط على الجزر النيلية الكائنة بنطاق أمن أسيوط.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف أماكن اختبائهما بحملة مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وعقب الوصول للمكان واستشعار العنصرين المذكورين بالقوات بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها على الفور بادلتهما القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.





وأسفر التعامل عن مقتلهما، عُثر بجوار جثتيهما على عدد 2 بندقية آلية -عدد 5خزن وعدد من الطلقات من ذات العيار.