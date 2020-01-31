صناعة الموت التركية وتصديرها إلى ليبيا.. أنقرة تهرب الأسلحة إلى الميليشيات.. المبعوث الأممي: هناك خرق للهدنة.. وفرقاطة تركية ترافق شحنة أسلحة إلى طرابلس

قالت مصادر عسكرية فرنسية إن فرقاطة تركية رافقت شحنة مدرعات متجهة إلى طرابلس، الأربعاء الماضي، لدعم الميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي.









فيما قال المبعوث الدولي إلى ليبيا إن هناك خرقا للهدنة وتدفقا للمقاتلين الأجانب، لافتا إلى أن هناك من يعرقل مقررات الأمم المتحدة داخل وخارج ليبيا منذ مؤتمر برلين.





الدعم التركي للميليشيا الإرهابية في ليبيا بالمقاتلين والسلاح ليس بجديد، كما أن إعلان تركيا إرسال مقاتلين إلى ليبيا على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة وتوقيع اتفاقيات مع حكومة السراج، ما هي إلا مرحلة جديدة من مراحل صناعة الموت التركية في ليبيا.





ففي الماضي نجحت السلطات الجمركية بميناء الخمس غربي ليبيا، في مصادرة شحنة مدرعات وعربات مصفحة ورباعية الدفع قادمة من تركيا.





وبحسب تقارير إعلامية تتكون الشحنة التركية المضبوطة من 9 سيارات هجومية كاملة التصفيح من نوع "تويوتا سيراليون"، ومدرعات قتالية صنعت في تركيا، حيث وصلت هذه الشحنة من ميناء تركي، دون أي وثائق للجهة الموردة أو المستلمة، ولا حتى اسم الميناء المنطلقة منه الشحنة المهربة.





وبالرغم من أن المصادر الأمنية الرسمية بالميناء الليبي لم تكشف عن مزيد من التفاصيل، فإن مصادر أمنية في المدينة أكدت لـ"سكاي نيوز عربية" أن الشحنة استُجلبت بواسطة شركة تدعى "التواصل"، وهي "مجهولة الإدارة، ولديها مقرات في تركيا وطرابلس ومصراتة".





وأشارت القناة إلى أن وزير داخلية في "حكومة الوفاق الوطني المفوض"، فتحي باشاغا، قد تعاقد معها سابقا على جلب سيارات لوزارة الداخلية عن طريق التكليف المباشر بمبلغ 14 مليون دينار ليبي، حيث خصمت هذه القيمة لصالح الشركة الموردة من الباب الثاني لميزانية الدولة الليبية العامة للعام 2018، وأكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن تورط تركيا في تمويل الميليشيات الإرهابية في ليبيا، إذ سبق للسلطات الليبية أن ضبطت عددا من "سفن الموت" التركية في موانئ ليبية.





ففي يناير 2019، ضبط جهاز الجمارك بميناء مصراتة البحري في ليبيا، شحنة من الأسلحة كانت على متن باخرة قادمة من تركيا، داخل حاوية واحدة، ولم تعلق السلطات في غرب البلاد على الحادثة، التي لا تعد جديدة في الموانئ الخاضعة لسيطرتها، كما ضبطت عناصر جمارك ميناء مدينة الخمس اللييية ضبطت، قبل 3 أسابيع من تلك الواقعة، شحنة مماثلة قادمة أيضا من تركيا على متن باخرة.





وفي يناير 2018، أيضا أوقفت السلطات اليونانية باخرة ترفع علم تنزانيا، كانت قادمة من تركيا إلى ليبيا، محملة بشحنة كبيرة من المواد المتفجرة، لتتوالى محاولات تركيا إغراق ليبيا بالمزيد من السلاح، دعما لمجموعات مسلحة في البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.





وتعتبر العلاقة التي تربط تركيا بجماعة الإخوان أحد الدوافع التي تحرك تركيا أيضا لنقل الأسلحة إلى الجانب الليبي من أجل دعم الميليشيات التابعة للجماعة في الأراضي الليبية، وقد اتضح هذا الأمر في حادثة السفينة أندروميدا، عندما أوقف خفر السواحل اليوناني السفينة التركية في جزيرة كريت، وقام بأعمال تفتيش على متنها ليعثر على 29 حاوية، تمثل شحنة من المواد التي تُستخدم لتصنيع المتفجرات وأسلحة كانت قادمة من تركيا ومتوجهة إلى مصراتة، ثم اتضح بعد ذلك أنها متوجهة إلى مواقع الإخوان والقاعدة.





وعلى خلفية ثبوت علاقة تركيا بالسفينة، قام الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، بعرض القضية على الأمم المتحدة، فيما تعهد الوسيط الدولي، غسان سلامة، بالكشف عن نتائج التحقيق بشأن السفينة، وقال الناطق باسم الجيش الليبي، إنه بلاده ستعاقب تركيا، مشيرا إلى إلغاء جميع العقود التجارية والمقاولات مع تركيا. وألمح المسماري إلى وجود شبكات استخباراتية تركية تنشط في ليبيا ودول مجاورة ذات علاقة طيبة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.





ولم تكن السفنية "اندروميدا" هي الوحيدة، ففي عام 2015 ألقت السلطات اليونانية القبض على سفينة مجلة في بوليفيا، وكانت هذه السفينة تقوم بنقل الأسلحة من تركيا إلى الجانب الليبي، حيث تم العثور على حاويتين ونحو 5000 قطعة سلاح، ونحو نصف مليون رصاصة، فيما كشفت التحقيقات أن السفينة تعود ملكيتها لرجل الأعمال، لطيف أرال آليس، المقرب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.





وفي ديسمبر 2018، ذكرت صحيفة "المرصد" الليبية، أنه تم ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء الخمس، علما بأن بيانات الحمولة تشير إلى مواد بناء.





وقالت الصحيفة إنها حصلت على "بيانات لسفينة شحن الحاويات التي أفرغت حمولتها في ميناء الخمس البحري شرقي طرابلس، وتبين من خلال تفتيش حمولتها التي أفرغتها فى الميناء وجود حاويتين حجم 40 قدما معبئة بأطنان من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا".





وأكدت مصلحة الجمارك في ميناء الخمس هذه المعلومات، فقد قال مسئول بمصلحة الجمارك إن الأمن نجح في ضبط أسلحة في حاوية بحجم 40 قدما كانت على متن السفينة، ولفتت الصحيفة الليبية إلى أن هذه السفينة تضاف إلى فضائح سابقة للنظام التركي في نفس العام، بعد ضبط اليونان لما عرفت بسفينة الموت التي كانت متجهة إلى ليبيا بحوالي 500 طن من المتفجرات لتكون سفينة الخمس هي سفينة الموت الثانية"





وقالت "المرصد" إنها اطلعت على وثيقة، "تتحفظ على نشرها حفاظا على سرية وسلامة المصادر"، تشير إلى أن "هذه السفينة تحمل اسم BF ESPERANZA وترفع علم دولة أنتيغوا وباربودا، وأوضحت أن السفينة أبحرت من ميناء مرسين فى جنوبي تركيا ومنه إلى عدة موانئ تركية أخرى حتى وصلت إلى ميناء إمبرلي الواقع في الشطر الأوروبي من إسطنبول إلى الغرب من مطار أتاتورك الدولي.





وتضمنت الشحنة أكثر من مليوني "طلقة مسدس تركي من عيار 9 ملم"، ونحو 3 آلاف "مسدس من عيار 9 ملم و120 مسدس بيريتا و400 بندقية صيد، فيما بلغ إجمالي عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة، ليكون بذلك إجمالي الطلقات على متن الحاويتين 4.8 مليون طلقة.





ولفتت إلى أن الشركتين اللتين استوردتا هذه الحاويات إلى ليبيا هما "السحب وناردين الحياة، ولا يعرف على وجه التحديد مُلّاكهما بسبب حجب إدارة السجل لمنظومة الشركات على الإنترنت، لكن الثابت أن الحمولة تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية وشركة Retay التركية للنظم الدفاعية.