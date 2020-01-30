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توك شو

أحمد صيام: في بداياتي عرض علي دور من 7 جمل فقط.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 07:07 م
احمد صيام
احمد صيام
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هاني حسين
قال الفنان أحمد صيام، إنه احترف التمثيل مع التقدم للالتحاق بـ معهد الفنون المسرحية.

وأضاف أحمد صيام في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد" :" اشتركت مع الفنان نور الشريف في مسرحية في بداياتي وعرض علي دور من 7 جمل".

وتابع أحمد صيام:" وافقت على  تأدية الدور وبعد ذلك تغيرت الأحوال معي  واصبحت بطل في تلك الرواية".
 
وايتطرد أحمد صيام:"  طوال عمري كنت بحب التمثيل  كهاوي ولكنني لم اكن اعلم اني احترف مهنة التمثيل".

وأكمل أحمد صيام:"  شقيقتي كانت ترغب في امتهان مهنة الغناء ولكنني طلبت منها عدم الدخول في هذه المجال لأنها كانت صغيرة في السن".

ولفت احمد صيام:"  لم اقرر ان احترف التمثيل وان يكون مصدر دخل بالنسبة لي، وفي بداية دخولي مجال التمثيل كنت احتفظ بمهنتي كمحاسب في شركة مقاولات".
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