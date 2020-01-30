أحمد صيام يكشف أسرار خلافه مع فاتن حمامة في أحد الأعمال الدرامية.. فيديو

قال الفنان أحمد صيام، إن الفنانة فاتن حمامة أحد أيقونات التمثيل في مصر، ولكن كان هناك موقف خاطئ قامت به الفنانة فاتن حمامة في أحد الأعمال الفنية وتحدثت عنه.





وأضاف صيام في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"،: أن أي تدخل الممثل فيما لا يخصه خطأ مهني واختيار الممثل للفنانين وزاوية الكاميرا والتدخل في عمل الآخرين خطأ مهني كبير".



