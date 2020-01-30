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توك شو

أحمد صيام يكشف أسرار خلافه مع فاتن حمامة في أحد الأعمال الدرامية.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 07:33 م
احمد صيام
احمد صيام
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هاني حسين
قال  الفنان أحمد صيام، إن الفنانة فاتن حمامة أحد أيقونات التمثيل في مصر، ولكن كان هناك موقف خاطئ قامت به الفنانة فاتن حمامة في أحد الأعمال الفنية وتحدثت عنه.

وأضاف صيام في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"،: أن  أي تدخل الممثل فيما لا يخصه خطأ مهني واختيار الممثل للفنانين وزاوية الكاميرا  والتدخل في عمل الآخرين خطأ مهني كبير".

وتابع: "اختيار الممثلين هو حق أصيل للمخرج سواء كان المخرج صغيرا أو كبيرا، وفاتن حمامة تدخلت في كل شيء في العمل الدرامي  آخر مسلسل شاركت فيه"، وقال: "لا تحفظات لي على شخص السيدة فاتن حمامة".
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