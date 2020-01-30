وزير الصحة الأسبق: كورونا أخطر أنواع الفيروسات لهذا السبب.. فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق أن فيروس كورونا من الفيروسات المعروفة على مستوى العالم والتي تصيب الجهاز التنفسي، مؤكدا أن هذا الفيروس يصيب الإنسان وكل الكائنات الحية التى يتعامل معها الإنسان .





وأضاف تاج الدين خلال وجوده ضيفا ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية اكسترا نيوز، أنه في كل عام يحدث إصابات جديدة للجهاز التنفسي وأشهر هذه الإصابات أنفلونزا A وأنفلونزا B .





وتابع وزير الصحة الأسبق أن أ خطر وأشد أنواع هو أن يكون هذا الفيروس خليطًا بين الذي يصيب البشر والكائنات الحية التى يتعامل معها، مؤكدا أن هناك سوقًا فى المدينة الصينية به جميع الكائنات الحية.





وقال وزير الصحة الأسبق، إنه إذا دخل الفيروس جسم الإنسان يصبح مرضًا شديدًا وتنتشر بسرعة كبيرة وخاصة أمراض الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أنه كل عام ولمدة لسنوات طويلة نحذر من الأنفلونزا والفيروسات.



