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وزير الصحة الأسبق: كورونا أخطر أنواع الفيروسات لهذا السبب.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 07:48 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق أن فيروس كورونا من الفيروسات المعروفة على مستوى العالم والتي تصيب الجهاز التنفسي، مؤكدا أن هذا الفيروس يصيب الإنسان وكل الكائنات الحية التى يتعامل معها الإنسان.

وأضاف تاج الدين خلال وجوده ضيفا ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية اكسترا نيوز، أنه في  كل عام يحدث إصابات جديدة للجهاز التنفسي وأشهر هذه الإصابات أنفلونزا A  وأنفلونزا B.

وتابع وزير الصحة الأسبق أن أخطر وأشد أنواع هو أن يكون هذا الفيروس خليطًا بين الذي يصيب البشر والكائنات الحية التى يتعامل معها، مؤكدا أن هناك سوقًا فى المدينة الصينية به جميع الكائنات الحية. 

وقال وزير الصحة الأسبق، إنه إذا دخل الفيروس جسم الإنسان يصبح مرضًا شديدًا وتنتشر بسرعة كبيرة وخاصة أمراض الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أنه كل عام ولمدة لسنوات طويلة نحذر من الأنفلونزا والفيروسات.

وأردف وزير الصحة الأسبق أن وزارة الصحة أعلنت أنه لا يوجد حالات في مصر وهناك إجراءات وقائية شديدة وحرص الشديد وهناك طرق وقائية بالمنافذ والموانئ والمطارات خاصة الذين يأتون من مناطق الإصابة.
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