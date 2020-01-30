قائد سيارة قرر التوقف لمساعدة فهد مصاب.. فحدث ما لم يتوقعه.. شاهد

وضع قائد سيارة نفسه في موقف محرج بعد أن قرر التوقف بسيارته كي يحاول مساعدة ما كان يعتقد في البداية أنه "فهد مصاب ملقى على الطريق"، لكنه سرعان ما أدرك أن الملقى على الطريق ليس حيوانًا مصابًا، لكنه في حقيقة الأمر مجرد "معطف قديم".





وفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب "بن ليلي" كان يقود سيارته على طريق يقع بالقرب من بلدة "هيبدين بريدج" بمقاطعة "ويست يوركشاير" في إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عندما انتبه إلى وجود "الفهد المزعوم" على الطريق، ومن ثم قرر الاقتراب أكثر كي يلقي نظرة عليه عن كثب، وخرج بعد ذلك من سيارته بحذر وأخذ يقترب منه شيئًا فشيء.





وأكد "ليلي" أنه كان مذعورًا آنذاك، خشية أن يهاجمه "الفهد المزعوم" حال اقترب منه أكثر من اللازم، ولذلك شعر بحرج بالغ عندما اكتشف أنه لم يكن سوى معطف.





وشارك "ليلي" في أعقاب ذلك الموقف المحرج الذي وقع فيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر عدة صور للمعطف الملقى على الطريق مصحوبة بتعليق ساخر قال فيه "احذروا.. هناك فهد ميت على الطريق! لا.. أنه مجرد معطف".





وتابع أنه مازال لا يصدق أنه عاد بسيارته من أجل هذا المعطف.





ولاقى منشوره تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، وتمت مشاركته أكثر من 5 آلاف مرة خلال وقت قصير، كما تداولت عدة مواقع إخبارية بريطانية تفاصيل هذا الموقف؛ وعلق عدد من الرواد قائلين إنهم وقعوا في الخطأ ذاته أثناء المرور على الطريق لكنهم قرروا عدم التوقف.





ونقلت "ديلي ميل" عن قائد السيارة قوله إنه كان يظن في البداية أن هناك فهدًا مصابًا على الطريق، لافتًا إلى أن ضربات قلبه كانت تتسارع أثناء اقترابه منه لتفقده، وعندما اكتشف حقيقته شعر بالحرج وقرر التقاط عدة صورة لتوثيق هذا الموقف المضحك.